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https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576937924.html
Путин поинтересовался о пациентах, отрицавших существование COVID-19
Президент РФ Владимир Путин обсудил с победителем конкурса "Лидеры России", врачом Иваном Луцканом пациентов, которые не верили в существование коронавирусной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:41
2020-09-08T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
якутск
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил с победителем конкурса "Лидеры России", врачом Иваном Луцканом пациентов, которые не верили в существование коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> до того, как сами не заразились, а также хватало ли в Якутии медицинского оборудования и коек для больных COVID-19."Более 4 месяцев я заведовал отделением для больных коронавирусной инфекцией (ранее Луцкан занимал должность заведующего пригородным отделением медицинского центра <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> - ред.), непосредственно работал в "красной зоне" и на себе смог оценить работу не только как врач, но и как пациент, потому что на третьей неделе работы COVID-19 застиг и меня, но в этом я видел, что команда должна быть сильной, и благодаря ей я смог дистанционно продолжать работать, и они четко выполняли возложенные на них полномочия", - рассказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Луцкан на встрече финалистов конкурса с Путиным."У вас в Якутии, когда вы боролись с ковидом, там количество коек, аппаратов ИВЛ, аппаратом для подачи кислорода - все было в достаточном количестве?" - спросил Путин."Да, было абсолютно в достаточном количестве. Наш стационар был второго уровня - это легкая и средняя степень тяжести. Вот 1012 пациентов - это те, кто прошел в тот момент, когда я руководил в ковиде (в отделении для больных - ред.)... мы уже ковид держим в руках, четко знаем, как он развивается, к чему может привести, и уже есть понимание, как будет развиваться болезнь и успеть ее перехватить, чтобы пациент не утяжелялся", - ответил врач."У меня необычный вопрос, скажите, пожалуйста, среди ваших пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией, были такие люди, которые раньше не верили вообще в ее существование?" - задался вопросом Путин."Да, такие были. В основном это были молодые люди и после того, как они попали к нам, они поняли и в социальных сетях потом рассказывали об этом и уже предупреждали своих друзей, товарищей о том, что это есть, что это действительно существует и надо понимать, что сейчас мы получаем тоже отклик в соцсетях", - сказал Луцкан."Вам спасибо, что вы помимо своей непосредственной работы по специальности еще и занимались лечением больных в очень сложное и для республики, и для страны время", - отметил президент РФ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, якутск, общество

Путин поинтересовался о пациентах, отрицавших существование COVID-19

14:41 08.09.2020 (обновлено: 14:42 08.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с победителем конкурса "Лидеры России", врачом Иваном Луцканом пациентов, которые не верили в существование коронавирусной инфекции COVID-19 до того, как сами не заразились, а также хватало ли в Якутии медицинского оборудования и коек для больных COVID-19.
"Более 4 месяцев я заведовал отделением для больных коронавирусной инфекцией (ранее Луцкан занимал должность заведующего пригородным отделением медицинского центра Якутска - ред.), непосредственно работал в "красной зоне" и на себе смог оценить работу не только как врач, но и как пациент, потому что на третьей неделе работы COVID-19 застиг и меня, но в этом я видел, что команда должна быть сильной, и благодаря ей я смог дистанционно продолжать работать, и они четко выполняли возложенные на них полномочия", - рассказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Луцкан на встрече финалистов конкурса с Путиным.
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"У вас в Якутии, когда вы боролись с ковидом, там количество коек, аппаратов ИВЛ, аппаратом для подачи кислорода - все было в достаточном количестве?" - спросил Путин.
"Да, было абсолютно в достаточном количестве. Наш стационар был второго уровня - это легкая и средняя степень тяжести. Вот 1012 пациентов - это те, кто прошел в тот момент, когда я руководил в ковиде (в отделении для больных - ред.)... мы уже ковид держим в руках, четко знаем, как он развивается, к чему может привести, и уже есть понимание, как будет развиваться болезнь и успеть ее перехватить, чтобы пациент не утяжелялся", - ответил врач.
"У меня необычный вопрос, скажите, пожалуйста, среди ваших пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией, были такие люди, которые раньше не верили вообще в ее существование?" - задался вопросом Путин.
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"Да, такие были. В основном это были молодые люди и после того, как они попали к нам, они поняли и в социальных сетях потом рассказывали об этом и уже предупреждали своих друзей, товарищей о том, что это есть, что это действительно существует и надо понимать, что сейчас мы получаем тоже отклик в соцсетях", - сказал Луцкан.
"Вам спасибо, что вы помимо своей непосредственной работы по специальности еще и занимались лечением больных в очень сложное и для республики, и для страны время", - отметил президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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