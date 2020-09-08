https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576914084.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономномых округах, наименьший темп - в Смоленской области (0,1%), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:35

2020-09-08T10:35

2020-09-08T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

смоленская область

республика карелия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в Ненецком и Чукотском автономномых округах, наименьший темп - в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Смоленская область - 0,1%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республика Алтай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Karelija/" target="_blank" data-auto="true">Республика Карелия</a> - 0,2%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

московская область (подмосковье)

смоленская область

республика карелия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), смоленская область, республика карелия, общество