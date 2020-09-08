https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576913904.html

В России выписали 6772 человека после COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 772 человека, за все время выписано 850 049, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:33

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2020-09-08T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 772 человека, за все время выписано 850 049, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6772 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 850 049", - говорится в сообщении.В частности, 1 250 человек выздоровели в Москве, 610 - в Волгоградской области, 268 - в Воронежской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19