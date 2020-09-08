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https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576906838.html
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Российский препарат сурфактант-БЛ продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально он создавался для лечения тяжелых... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T06:40
2020-09-08T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российский препарат сурфактант-БЛ продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально он создавался для лечения тяжелых поражений легких человека, в результате его применения среди тяжелобольных пациентов с COVID-19 смертность удалось снизить в пять раз, сообщает <a href="https://iz.ru/" target="_blank">газета "Известия"</a> со ссылкой на данные медиков.В общей массе коронавирусных больных тяжелых случаев встречается 5%. Почти 80% из них умирают.Сурфактант — это вещество, выстилающее легочные альвеолы изнутри, БЛ же расшифровывается как "бычье легкое".Больные получали сурфактант-БЛ с помощью ингаляции, процедуру проводили дважды в сутки, она занимала 30 минут. Препарат больным вводили от двух до пяти дней, при этом пациенты отмечали улучшения сразу после ингаляции, пишет издание.В настоящее время препарат вводится пациентам в рамках исследований его эффективности. По окончании исследования предполагается включить использование сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.Препарат ранее уже применяли при лечении тяжелых болезней легких, в частности, свиного гриппа.Ранее стало известно, что минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, за все время в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 876 тысяч человек скончались от заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html
а может росчерком пера снизили?
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5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

06:40 08.09.2020 (обновлено: 09:16 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ палате с коронавирусными больными
В палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В палате с коронавирусными больными. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский препарат сурфактант-БЛ продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально он создавался для лечения тяжелых поражений легких человека, в результате его применения среди тяжелобольных пациентов с COVID-19 смертность удалось снизить в пять раз, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные медиков.
В общей массе коронавирусных больных тяжелых случаев встречается 5%. Почти 80% из них умирают.
Сурфактант — это вещество, выстилающее легочные альвеолы изнутри, БЛ же расшифровывается как "бычье легкое".
Больные получали сурфактант-БЛ с помощью ингаляции, процедуру проводили дважды в сутки, она занимала 30 минут. Препарат больным вводили от двух до пяти дней, при этом пациенты отмечали улучшения сразу после ингаляции, пишет издание.
В настоящее время препарат вводится пациентам в рамках исследований его эффективности. По окончании исследования предполагается включить использование сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 00:05Распространение нового коронавируса
Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Препарат ранее уже применяли при лечении тяжелых болезней легких, в частности, свиного гриппа.
Ранее стало известно, что минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
По последним данным ВОЗ, за все время в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 876 тысяч человек скончались от заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
106320012
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
Популярные комментарии
а может росчерком пера снизили?
8 сентября, 07:13
MrKarel1972 ШтатькоMrKarel1972 Штатько
5100016
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