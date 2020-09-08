https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576906838.html

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально он создавался для лечения тяжелых... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T06:40

2020-09-08T06:40

2020-09-08T09:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российский препарат сурфактант-БЛ продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально он создавался для лечения тяжелых поражений легких человека, в результате его применения среди тяжелобольных пациентов с COVID-19 смертность удалось снизить в пять раз, сообщает <a href="https://iz.ru/" target="_blank">газета "Известия"</a> со ссылкой на данные медиков.В общей массе коронавирусных больных тяжелых случаев встречается 5%. Почти 80% из них умирают.Сурфактант — это вещество, выстилающее легочные альвеолы изнутри, БЛ же расшифровывается как "бычье легкое".Больные получали сурфактант-БЛ с помощью ингаляции, процедуру проводили дважды в сутки, она занимала 30 минут. Препарат больным вводили от двух до пяти дней, при этом пациенты отмечали улучшения сразу после ингаляции, пишет издание.В настоящее время препарат вводится пациентам в рамках исследований его эффективности. По окончании исследования предполагается включить использование сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.Препарат ранее уже применяли при лечении тяжелых болезней легких, в частности, свиного гриппа.Ранее стало известно, что минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, за все время в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 876 тысяч человек скончались от заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html

MrKarel1972 Штатько а может росчерком пера снизили? 22

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество