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https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576905187.html
СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
Счетная палата РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T00:30
2020-09-08T00:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
счетная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата РФ</a> совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, говорится в сообщении контрольного ведомства.Отмечается, что контрольное мероприятие станет дополнением к уже включенной ранее в план проверке стимулирующих выплат медработникам."Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации", - указывается в сообщении.Обновленный план контрольных мероприятий также пополнили "аудит эффективности приобретения лекарственных средств за счет федерального бюджета, а также фактов выплат исполнителям государственных контрактов премий (бонусов) производителями либо их представителями" и "проверка результативности государственного управления обществами с участием РФ в их уставных капиталах, а также оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ, включая распоряжение имущественным комплексом". <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, россия, счетная палата рф, общество

СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах

00:30 08.09.2020
233
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными коронавирусом, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрольное мероприятие станет дополнением к уже включенной ранее в план проверке стимулирующих выплат медработникам.
"Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации", - указывается в сообщении.
Обновленный план контрольных мероприятий также пополнили "аудит эффективности приобретения лекарственных средств за счет федерального бюджета, а также фактов выплат исполнителям государственных контрактов премий (бонусов) производителями либо их представителями" и "проверка результативности государственного управления обществами с участием РФ в их уставных капиталах, а также оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ, включая распоряжение имущественным комплексом".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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