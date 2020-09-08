https://ria.ru/20200908/konkurs-1576938328.html

Пять проектов Тюменской области вышли в финал конкурса "ПРОФ-IT"

Пять ИТ-решений, представленных Тюменской областью, вышли в финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT",... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:47

2020-09-08T14:47

2020-09-08T14:47

тюменская область

красноярск

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<strong>ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости. </strong>Пять ИТ-решений, представленных <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской областью</a>, вышли в финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT", сообщает департамент информатизации области.Участникам конкурса, победившем на втором его этапе, предстоит очная защита проектов на финале конкурса в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> 17-18 сентября. Всего финалистами стали 49 проектов из разных регионов в 15 номинациях. Так, в номинации "Безопасная городская среда" лидером стал тюменский проект "Внедрение видеоаналитики на базе искусственного интеллекта", направленный на повышение безопасности жизни граждан путем использования аналитических алгоритмов обработки видео на базе ИИ. Система способна распознавать регистрационные знаки транспортных средств, модели и марки автотранспорта, а также лица людей на основе биометрического анализа данных.В номинации "Здравоохранение" жюри выбрало тюменскую АИС "Информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией". Кроме того, диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области "Виртуальный консультант 72" заняла первое место в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами". Система работает на базе Центра телефонного обслуживания с февраля 2020 года, принимает звонки граждан и оказывает консультации по вопросам предоставления услуг МФЦ без участия сотрудников. В номинации "Управление транспортом и дорожным хозяйством" в финал прошли два тюменских ИТ-решения : "Цифровизация управления дорожной деятельностью" и "Автоматизированная система диспетчеризации для городского пассажирского транспорта и мобильных служб города Тюмени", добавили в департаменте.

https://ria.ru/20181009/1530254007.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск