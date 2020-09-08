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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200908/konkurs-1576938328.html
Пять проектов Тюменской области вышли в финал конкурса "ПРОФ-IT"
Пять ИТ-решений, представленных Тюменской областью, вышли в финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT",... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:47
2020-09-08T14:47
тюменская область
красноярск
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<strong>ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости. </strong>Пять ИТ-решений, представленных <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской областью</a>, вышли в финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT", сообщает департамент информатизации области.Участникам конкурса, победившем на втором его этапе, предстоит очная защита проектов на финале конкурса в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> 17-18 сентября. Всего финалистами стали 49 проектов из разных регионов в 15 номинациях. Так, в номинации "Безопасная городская среда" лидером стал тюменский проект "Внедрение видеоаналитики на базе искусственного интеллекта", направленный на повышение безопасности жизни граждан путем использования аналитических алгоритмов обработки видео на базе ИИ. Система способна распознавать регистрационные знаки транспортных средств, модели и марки автотранспорта, а также лица людей на основе биометрического анализа данных.В номинации "Здравоохранение" жюри выбрало тюменскую АИС "Информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией". Кроме того, диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области "Виртуальный консультант 72" заняла первое место в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами". Система работает на базе Центра телефонного обслуживания с февраля 2020 года, принимает звонки граждан и оказывает консультации по вопросам предоставления услуг МФЦ без участия сотрудников. В номинации "Управление транспортом и дорожным хозяйством" в финал прошли два тюменских ИТ-решения : "Цифровизация управления дорожной деятельностью" и "Автоматизированная система диспетчеризации для городского пассажирского транспорта и мобильных служб города Тюмени", добавили в департаменте.
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красноярск

Пять проектов Тюменской области вышли в финал конкурса "ПРОФ-IT"

14:47 08.09.2020
349
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ в Москве
Участники Московского международного форума Город образования на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости. Пять ИТ-решений, представленных Тюменской областью, вышли в финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT", сообщает департамент информатизации области.
Участникам конкурса, победившем на втором его этапе, предстоит очная защита проектов на финале конкурса в Красноярске 17-18 сентября. Всего финалистами стали 49 проектов из разных регионов в 15 номинациях.
Так, в номинации "Безопасная городская среда" лидером стал тюменский проект "Внедрение видеоаналитики на базе искусственного интеллекта", направленный на повышение безопасности жизни граждан путем использования аналитических алгоритмов обработки видео на базе ИИ. Система способна распознавать регистрационные знаки транспортных средств, модели и марки автотранспорта, а также лица людей на основе биометрического анализа данных.
В номинации "Здравоохранение" жюри выбрало тюменскую АИС "Информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией". Кроме того, диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области "Виртуальный консультант 72" заняла первое место в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами". Система работает на базе Центра телефонного обслуживания с февраля 2020 года, принимает звонки граждан и оказывает консультации по вопросам предоставления услуг МФЦ без участия сотрудников.
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.10.2018
9 октября 2018, 10:51Тюменская область
Цифровизацию образования и медицины обсудят на форуме ИНФОТЕХ в Тюмени
В номинации "Управление транспортом и дорожным хозяйством" в финал прошли два тюменских ИТ-решения : "Цифровизация управления дорожной деятельностью" и "Автоматизированная система диспетчеризации для городского пассажирского транспорта и мобильных служб города Тюмени", добавили в департаменте.
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Тюменская областьКрасноярск
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