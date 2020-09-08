https://ria.ru/20200908/kompyuter-geymera-1576921692.html

Большинство геймеров играют на компьютерах за 50 тысяч рублей

Геймеры не спешат обновлять комплектующие своих ПК, отдавая предпочтения не самым новым процессорам, видеокартам и мониторам. Это стало известно благодаря... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:47

2020-09-08T11:47

2020-09-08T11:58

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Геймеры не спешат обновлять комплектующие своих ПК, отдавая предпочтения не самым новым процессорам, видеокартам и мониторам. Это стало известно благодаря опросу, проведенному в августе среди пользователей онлайн-сервиса распространения компьютерных игр <a href="https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam" target="_blank" rel="nofollow noopener">Steam</a>.Типичным игровым компьютером на конец лета 2020 года стало устройство с четырехядерным процессором Intel, видеокартой NVIDIA GTX 1060 (которую представили в 2016 году), монитором с разрешением FullHD, 16 ГБ оперативной памяти и жестким диском больше 1 ТБ. У 88,3 процентов опрошенных ПК работает на операционной системе <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10.Интересно, что несмотря на популярность процессоров и видеокарт от AMD, Intel и NVIDIA продолжают работать в подавляющем большинстве компьютеров — 75 и 73 процентов соответственно. Геймеров не привлекает и высокое разрешение, мониторы с 2K и 4K есть у 6,7 и 2,2 процентов пользователей Steam.Кстати, несмотря на довольно скромные характеристики усредненного игрового компьютера, сейчас такая конфигурация обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Но это не предел — новейшая видеокарта NVIDIA RTX 3070 обойдется в 45,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200902/videokarta-1576635868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nvidia corporation, intel corporation, amd, inc., компьютерные технологии, компьютеры, геймеры, технологии