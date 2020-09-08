https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576960867.html

Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова -... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T22:20

2020-09-08T22:20

2020-09-08T22:20

протесты в белоруссии

мария колесникова

павел латушко

александр лукашенко

турция

белоруссия

вена

мюнхен

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> - через Вену в Мюнхен.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Родненков, <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> и Мария Колесникова прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт."То, что мы попали на территорию Украины – абсолютно легальный способ. Тут не было чего-то экстраординарного. У нас был действующий паспорт, у нас был вид, медстраховка и тест на коронавирус… Нам "помогли", когда организовывали наш визит, нам был выдан целый набор необходимых вещей: собственно тест, более того, мы обнаружили билеты для нас с Иваном, билеты в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> на сегодня. Для Марии мы обнаружили авиабилеты в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a>, а из Вены - в Мюнхен", - сказал Кравцов на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> во вторник.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/belorussiya-1576957877.html

Ярослав Погодин ..душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. В.И. Ленин )) 40

Нефертити Васильевна Фишман Понятно почему выкинули: леди из кабриолета - остальным легче. :)))) 35

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турция

белоруссия

вена

мюнхен

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, павел латушко, александр лукашенко, турция, белоруссия, вена, мюнхен, в мире