Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576960867.html
Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен
Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова -... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T22:20
2020-09-08T22:20
протесты в белоруссии
мария колесникова
павел латушко
александр лукашенко
турция
белоруссия
вена
мюнхен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576948015_0:0:2831:1592_1400x0_80_0_0_59ac8f221e0315fef7b1e3eac2797bc0.jpg
<strong>КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> - через Вену в Мюнхен.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Родненков, <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> и Мария Колесникова прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт."То, что мы попали на территорию Украины – абсолютно легальный способ. Тут не было чего-то экстраординарного. У нас был действующий паспорт, у нас был вид, медстраховка и тест на коронавирус… Нам "помогли", когда организовывали наш визит, нам был выдан целый набор необходимых вещей: собственно тест, более того, мы обнаружили билеты для нас с Иваном, билеты в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> на сегодня. Для Марии мы обнаружили авиабилеты в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a>, а из Вены - в Мюнхен", - сказал Кравцов на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> во вторник.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/belorussiya-1576957877.html
..душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. В.И. Ленин ))
40
Понятно почему выкинули: леди из кабриолета - остальным легче. :))))
35
16
турция
белоруссия
вена
мюнхен
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576948015_52:0:2783:2048_1400x0_80_0_0_3b7388f73c18a75e6f917f51e1d66563.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, павел латушко, александр лукашенко, турция, белоруссия, вена, мюнхен, в мире

Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

22:20 08.09.2020
4414
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМария Колесникова на митинге в Киевском сквере в Минске
Мария Колесникова на митинге в Киевском сквере в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Родненков, Кравцов и Мария Колесникова прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 17:22Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
"То, что мы попали на территорию Украины – абсолютно легальный способ. Тут не было чего-то экстраординарного. У нас был действующий паспорт, у нас был вид, медстраховка и тест на коронавирус… Нам "помогли", когда организовывали наш визит, нам был выдан целый набор необходимых вещей: собственно тест, более того, мы обнаружили билеты для нас с Иваном, билеты в Турцию на сегодня. Для Марии мы обнаружили авиабилеты в Вену, а из Вены - в Мюнхен", - сказал Кравцов на брифинге в Киеве во вторник.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Задержание участниц акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 20:30
В Минске начались задержания участников акций в поддержку Колесниковой
8833012
Обсудить 16
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоТурцияБелоруссияВенаМюнхенВ мире
Популярные комментарии
..душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. В.И. Ленин ))
8 сентября, 22:30
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
16190005
Понятно почему выкинули: леди из кабриолета - остальным легче. :))))
8 сентября, 22:23
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
19100123
Рекомендуем
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о закрытом заседании ПАСЕ по ситуации с Навальным
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Алексей Навальный
Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Акции Tesla рухнули
Актер Юрий Назаров
Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Американские биржи упали
ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс
Автомобиль Прокуратуры России
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Автомобильная дорога в Эстонии
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния