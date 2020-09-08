Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМария Колесникова на митинге в Киевском сквере в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Родненков, Кравцов и Мария Колесникова прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.
"То, что мы попали на территорию Украины – абсолютно легальный способ. Тут не было чего-то экстраординарного. У нас был действующий паспорт, у нас был вид, медстраховка и тест на коронавирус… Нам "помогли", когда организовывали наш визит, нам был выдан целый набор необходимых вещей: собственно тест, более того, мы обнаружили билеты для нас с Иваном, билеты в Турцию на сегодня. Для Марии мы обнаружили авиабилеты в Вену, а из Вены - в Мюнхен", - сказал Кравцов на брифинге в Киеве во вторник.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.