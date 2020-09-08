https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576956871.html

Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказал подробности событий на белорусско-украинской... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:44

2020-09-08T19:44

2020-09-08T23:16

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> рассказал подробности событий на белорусско-украинской границе минувшей ночью.По его словам, члена президиума совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a> привели силой, она сопротивлялась, но ее "затолкали на заднее сиденье" автомобиля.Он подчеркнул, что лично он контроль в пункте пропуска не проходил, его провезли мимо на машине и доставили "на нейтральную территорию", где предложили пересесть в машину другого представителя оппозиции Ивана Кравцова.Кравцов, в свою очередь, рассказал, что ему угрожали уголовным делом в департаменте финансовых расследований Госконтроля <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если он не согласится вывезти Колесникову из страны на своем автомобиле.Родненков добавил, что в машине нашел билеты для себя и Кравцова в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, а для Колесниковой — в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> с пересадкой в <a href="http://ria.ru/location_Muenchen/" target="_blank" data-auto="true">Мюнхене</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в интервью российским журналистам рассказал, что оппозиционеры прошли контроль на белорусском участке и поехали по направлению к украинскому посту. По словам главы государства, между этими пунктами примерно восемь-девять километров, пограничники выставили усиление и попытались остановить машину. Далее, по заявлению Лукашенко, оппозиционеры начали увеличивать скорость, и в этот момент Колесникову на ходу выбросили из машины, после чего ее задержали. Родненков и Кравцов оказались на территории Украины.По данным штаба бывшего претендента на пост президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/">Виктора Бабарико</a></u>, Колесникова находится в Мозырском погранотряде.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html

Leopold Kuksin Молодец Мария, она не паспорт- а всю заготовленную легенду им порвала, теперь они не знают что делать, взяли паузу- думают, но "инкассатор"- съимпровизировал, как обычно- невпопад и смешно, в результате весь информационный спецназ во главе с Симоньян до сих пор не могут интервью смонтировать, не знают как сделать, чтобы не выглядело смешно. Но фрагмент этот уж гуляет по сети- это выглядит как радиоперехват Берлин-Варшава дубль №2 ! 211

max parus Это все что надо знать о честности Лукашенко и его режима. Правда она всегда вылезет наружу. 204

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, в мире