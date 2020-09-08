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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576956871.html
Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину
Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказал подробности событий на белорусско-украинской... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:44
2020-09-08T23:16
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> рассказал подробности событий на белорусско-украинской границе минувшей ночью.По его словам, члена президиума совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a> привели силой, она сопротивлялась, но ее "затолкали на заднее сиденье" автомобиля.Он подчеркнул, что лично он контроль в пункте пропуска не проходил, его провезли мимо на машине и доставили "на нейтральную территорию", где предложили пересесть в машину другого представителя оппозиции Ивана Кравцова.Кравцов, в свою очередь, рассказал, что ему угрожали уголовным делом в департаменте финансовых расследований Госконтроля <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если он не согласится вывезти Колесникову из страны на своем автомобиле.Родненков добавил, что в машине нашел билеты для себя и Кравцова в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, а для Колесниковой — в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> с пересадкой в <a href="http://ria.ru/location_Muenchen/" target="_blank" data-auto="true">Мюнхене</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в интервью российским журналистам рассказал, что оппозиционеры прошли контроль на белорусском участке и поехали по направлению к украинскому посту. По словам главы государства, между этими пунктами примерно восемь-девять километров, пограничники выставили усиление и попытались остановить машину. Далее, по заявлению Лукашенко, оппозиционеры начали увеличивать скорость, и в этот момент Колесникову на ходу выбросили из машины, после чего ее задержали. Родненков и Кравцов оказались на территории Украины.По данным штаба бывшего претендента на пост президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/">Виктора Бабарико</a></u>, Колесникова находится в Мозырском погранотряде.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html
Молодец Мария, она не паспорт- а всю заготовленную легенду им порвала, теперь они не знают что делать, взяли паузу- думают, но "инкассатор"- съимпровизировал, как обычно- невпопад и смешно, в результате весь информационный спецназ во главе с Симоньян до сих пор не могут интервью смонтировать, не знают как сделать, чтобы не выглядело смешно. Но фрагмент этот уж гуляет по сети- это выглядит как радиоперехват Берлин-Варшава дубль №2 !
211
Это все что надо знать о честности Лукашенко и его режима. Правда она всегда вылезет наружу.
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белоруссия
РИА Новости
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мария колесникова, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину

19:44 08.09.2020 (обновлено: 23:16 08.09.2020)
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© REUTERS / TUT.BYКоординатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© REUTERS / TUT.BY
КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказал подробности событий на белорусско-украинской границе минувшей ночью.
По его словам, члена президиума совета Марию Колесникову привели силой, она сопротивлялась, но ее "затолкали на заднее сиденье" автомобиля.
"Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно", — добавил Родненков.
Он подчеркнул, что лично он контроль в пункте пропуска не проходил, его провезли мимо на машине и доставили "на нейтральную территорию", где предложили пересесть в машину другого представителя оппозиции Ивана Кравцова.
Кравцов, в свою очередь, рассказал, что ему угрожали уголовным делом в департаменте финансовых расследований Госконтроля Белоруссии, если он не согласится вывезти Колесникову из страны на своем автомобиле.
Родненков добавил, что в машине нашел билеты для себя и Кравцова в Турцию, а для Колесниковой — в Вену с пересадкой в Мюнхене.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам рассказал, что оппозиционеры прошли контроль на белорусском участке и поехали по направлению к украинскому посту. По словам главы государства, между этими пунктами примерно восемь-девять километров, пограничники выставили усиление и попытались остановить машину. Далее, по заявлению Лукашенко, оппозиционеры начали увеличивать скорость, и в этот момент Колесникову на ходу выбросили из машины, после чего ее задержали. Родненков и Кравцов оказались на территории Украины.
По данным штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, Колесникова находится в Мозырском погранотряде.
Иван Кравцов и Антон Родненков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 17:12Протесты в Белоруссии
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец Мария, она не паспорт- а всю заготовленную легенду им порвала, теперь они не знают что делать, взяли паузу- думают, но "инкассатор"- съимпровизировал, как обычно- невпопад и смешно, в результате весь информационный спецназ во главе с Симоньян до сих пор не могут интервью смонтировать, не знают как сделать, чтобы не выглядело смешно. Но фрагмент этот уж гуляет по сети- это выглядит как радиоперехват Берлин-Варшава дубль №2 !
8 сентября, 20:04
Leopold KuksinLeopold Kuksin
37200181
Это все что надо знать о честности Лукашенко и его режима. Правда она всегда вылезет наружу.
8 сентября, 20:04
max parusmax parus
33300173
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