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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576943484.html
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:59
2020-09-08T17:18
протесты в белоруссии
мария колесникова
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> В штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.Штаб в официальном <u><a href="https://t.me/s/viktarbabarykaofficial">telegram-канале</a></u> уточнил, что войсковая часть 1257. 247768, где, по данным анонимных источников, находится оппозиционерка, расположена в Гомельской области, у населенного пункта Прудов.В интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в эту воинскую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера. Однако ему сообщили, что Колесниковой в этой части нет.Штаб обратился к властям Белоруссии с требованием сообщить о месте нахождения Колесниковой и немедленно освободить ее, если ее удерживают представители власти. Также он потребовал "в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии", предусмотренные международными договорами и национальным законодательством.Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что Колесникова задержана на границе с Украиной. Еще два представителя КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, покинули территорию Белоруссии.По данным ведомства, трое оппозиционеров в ночь на вторник на автомобиле BMW прошли таможенный и пограничный контроль, после чего выдвинулись в сторону Украины. Однако, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, и Колесникова оказалась вне транспортного средства. Бычковский отметил, что оппозиционерку "выпихнули" из машины и продолжили движение в сторону Украины.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939594.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html
Неправедный политик правит неправедно,но приговор он получит праведный и достойный его 26 летнего правления.
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Сначала сами выкинули, теперь требуют :)
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РИА Новости
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60
мария колесникова, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

15:59 08.09.2020 (обновлено: 17:18 08.09.2020)
94775
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
Штаб в официальном telegram-канале уточнил, что войсковая часть 1257. 247768, где, по данным анонимных источников, находится оппозиционерка, расположена в Гомельской области, у населенного пункта Прудов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:02
Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой
В интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в эту воинскую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера. Однако ему сообщили, что Колесниковой в этой части нет.
Штаб обратился к властям Белоруссии с требованием сообщить о месте нахождения Колесниковой и немедленно освободить ее, если ее удерживают представители власти. Также он потребовал "в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии", предусмотренные международными договорами и национальным законодательством.
Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что Колесникова задержана на границе с Украиной. Еще два представителя КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, покинули территорию Белоруссии.
По данным ведомства, трое оппозиционеров в ночь на вторник на автомобиле BMW прошли таможенный и пограничный контроль, после чего выдвинулись в сторону Украины. Однако, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, и Колесникова оказалась вне транспортного средства. Бычковский отметил, что оппозиционерку "выпихнули" из машины и продолжили движение в сторону Украины.
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Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Неправедный политик правит неправедно,но приговор он получит праведный и достойный его 26 летнего правления.
8 сентября, 17:46
ddokshin
462102119
Сначала сами выкинули, теперь требуют :)
8 сентября, 17:02
ASAlex Smolov
1181410120
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