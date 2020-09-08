https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576943484.html

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:59

2020-09-08T15:59

2020-09-08T17:18

протесты в белоруссии

мария колесникова

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> В штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.Штаб в официальном <u><a href="https://t.me/s/viktarbabarykaofficial">telegram-канале</a></u> уточнил, что войсковая часть 1257. 247768, где, по данным анонимных источников, находится оппозиционерка, расположена в Гомельской области, у населенного пункта Прудов.В интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в эту воинскую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера. Однако ему сообщили, что Колесниковой в этой части нет.Штаб обратился к властям Белоруссии с требованием сообщить о месте нахождения Колесниковой и немедленно освободить ее, если ее удерживают представители власти. Также он потребовал "в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии", предусмотренные международными договорами и национальным законодательством.Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что Колесникова задержана на границе с Украиной. Еще два представителя КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, покинули территорию Белоруссии.По данным ведомства, трое оппозиционеров в ночь на вторник на автомобиле BMW прошли таможенный и пограничный контроль, после чего выдвинулись в сторону Украины. Однако, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, и Колесникова оказалась вне транспортного средства. Бычковский отметил, что оппозиционерку "выпихнули" из машины и продолжили движение в сторону Украины.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939594.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html

dokshin Неправедный политик правит неправедно,но приговор он получит праведный и достойный его 26 летнего правления. 170

Alex Smolov Сначала сами выкинули, теперь требуют :) 154

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, белоруссия, в мире