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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html
Латушко подтвердил, что Колесникова порвала паспорт на границе
Члена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт, заявил член президиума... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:02
2020-09-08T15:15
протесты в белоруссии
мария колесникова
павел латушко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости.</strong> Члена Координационного комитета Белоруской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank">Марию Колесникову</a> пытались вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> во время видеотрансляции в своем Instagram.По его словам, он не знает, где в настоящее время находится Колесникова.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.
https://ria.ru/20200908/zaderzhanie-1576926642.html
Не хотела, чтобы лукашата ее депортировали и объявили торжествующе, что она сбежала.
51
Ну что сказать "настоящая патриот" лучше как говорится дочь про##тка чем сын оппозиционер)))
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6
белоруссия
украина
РИА Новости
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мария колесникова, павел латушко, белоруссия, украина, в мире

Латушко подтвердил, что Колесникова порвала паспорт на границе

15:02 08.09.2020 (обновлено: 15:15 08.09.2020)
10129
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКоординатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости. Члена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко во время видеотрансляции в своем Instagram.
"У меня есть информация последнего часа, что ее заставили выехать на территорию Украины, но во время пересечения границы она просто порвала свой паспорт. Это очень достойный поступок", - заявил Латушко.
По его словам, он не знает, где в настоящее время находится Колесникова.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:37Протесты в Белоруссии
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3110362108
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаПавел ЛатушкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не хотела, чтобы лукашата ее депортировали и объявили торжествующе, что она сбежала.
8 сентября, 15:10
Pawel ZverevPawel Zverev
12210234
Ну что сказать "настоящая патриот" лучше как говорится дочь про##тка чем сын оппозиционер)))
8 сентября, 15:10
АБАлек Боров
24131118
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