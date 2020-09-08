https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html
Латушко подтвердил, что Колесникова порвала паспорт на границе
Члена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт, заявил член президиума... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:02
2020-09-08T15:02
2020-09-08T15:15
протесты в белоруссии
мария колесникова
павел латушко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости.</strong> Члена Координационного комитета Белоруской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank">Марию Колесникову</a> пытались вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> во время видеотрансляции в своем Instagram.По его словам, он не знает, где в настоящее время находится Колесникова.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.
https://ria.ru/20200908/zaderzhanie-1576926642.html
Pawel Zverev
Не хотела, чтобы лукашата ее депортировали и объявили торжествующе, что она сбежала.
51
Алек Боров
Ну что сказать "настоящая патриот" лучше как говорится дочь про##тка чем сын оппозиционер)))
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6
белоруссия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, павел латушко, белоруссия, украина, в мире