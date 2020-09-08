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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576926376.html
Адвокат Колесниковой обратилась к белорусским пограничникам
Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой попросила Госпогранкомитет республики уведомить о проводимых с клиентом РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:34
2020-09-08T13:01
виктор бабарико
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
украина
в мире
протесты в белоруссии
белоруссия
происшествия
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой попросила Госпогранкомитет республики уведомить о проводимых с клиентом процедурах, ведомство обещало информировать, если в отношении политика ведется административный процесс, сообщили представители штаба бывшего претендента на президентский пост <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>."Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак подала заявление о принятии ее защиты в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит незамедлительно уведомить ее о проводимых с Колесниковой процедурах, предоставить данные о должностном лице, ответственном за разбирательство, о сути предъявленных претензий и о месте ее содержания", - сообщили в штабе Бабарико.По данным штаба, "в заявлении указано, что право на защиту принадлежит каждому с момента задержания, противодействие оказанию юридической помощи в Республике Беларусь запрещено Конституцией"."Заместитель начальника ведомства принял заявление лично и указал, что, если в отношении Колесниковой ведется административный процесс, адвокат будет уведомлена об этом", - сообщили в штабе.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576922617.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576924790.html
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виктор бабарико, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, украина, в мире, белоруссия, происшествия

Адвокат Колесниковой обратилась к белорусским пограничникам

12:34 08.09.2020 (обновлено: 13:01 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой попросила Госпогранкомитет республики уведомить о проводимых с клиентом процедурах, ведомство обещало информировать, если в отношении политика ведется административный процесс, сообщили представители штаба бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико.
"Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак подала заявление о принятии ее защиты в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит незамедлительно уведомить ее о проводимых с Колесниковой процедурах, предоставить данные о должностном лице, ответственном за разбирательство, о сути предъявленных претензий и о месте ее содержания", - сообщили в штабе Бабарико.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:57
Геолокация телефона Колесниковой показывает Минск, сообщил ее адвокат
По данным штаба, "в заявлении указано, что право на защиту принадлежит каждому с момента задержания, противодействие оказанию юридической помощи в Республике Беларусь запрещено Конституцией".
"Заместитель начальника ведомства принял заявление лично и указал, что, если в отношении Колесниковой ведется административный процесс, адвокат будет уведомлена об этом", - сообщили в штабе.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:18Протесты в Белоруссии
В совете оппозиции Белоруссии прокомментировали задержание Колесниковой
13600110
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Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФУкраинаВ миреБелоруссияПроисшествия
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