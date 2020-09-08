Адвокат Колесниковой обратилась к белорусским пограничникам
12:34 08.09.2020 (обновлено: 13:01 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой попросила Госпогранкомитет республики уведомить о проводимых с клиентом процедурах, ведомство обещало информировать, если в отношении политика ведется административный процесс, сообщили представители штаба бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико.
"Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак подала заявление о принятии ее защиты в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит незамедлительно уведомить ее о проводимых с Колесниковой процедурах, предоставить данные о должностном лице, ответственном за разбирательство, о сути предъявленных претензий и о месте ее содержания", - сообщили в штабе Бабарико.
По данным штаба, "в заявлении указано, что право на защиту принадлежит каждому с момента задержания, противодействие оказанию юридической помощи в Республике Беларусь запрещено Конституцией".
"Заместитель начальника ведомства принял заявление лично и указал, что, если в отношении Колесниковой ведется административный процесс, адвокат будет уведомлена об этом", - сообщили в штабе.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.