В Кремле надеются на прояснение ситуации с Колесниковой
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле нет детальной информации о местонахождении белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, надеются на вносящие ясность разъяснения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, похищение людей - это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что "в Белоруссии, можно сказать, похищаются люди", как заявляют оппозиционеры.
Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины. Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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