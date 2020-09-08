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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576926172.html
В Кремле надеются на прояснение ситуации с Колесниковой
В Кремле нет детальной информации о местонахождении белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, надеются на вносящие ясность разъяснения, сообщил... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:31
2020-09-08T12:31
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле нет детальной информации о местонахождении белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, надеются на вносящие ясность разъяснения, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины. Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kolesnikova-1576922335.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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мария колесникова, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, украина, в мире

В Кремле надеются на прояснение ситуации с Колесниковой

12:31 08.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле нет детальной информации о местонахождении белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, надеются на вносящие ясность разъяснения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, похищение людей - это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что "в Белоруссии, можно сказать, похищаются люди", как заявляют оппозиционеры.
Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины. Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:54
Не бросит народ? СМИ: Колесникова порвала паспорт при попытке депортации
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
842004
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияУкраинаВ мире
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