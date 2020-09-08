https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576924790.html

В совете оппозиции Белоруссии прокомментировали задержание Колесниковой

Юрист и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак считает, что оснований для задержания его коллеги Марии Колесниковой нет. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:18

2020-09-08T12:18

2020-09-08T12:18

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Юрист и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак считает, что оснований для задержания его коллеги <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a> нет.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля."Ваня (Кравцов) и Антон (Родненков), судя по всему, в безопасности. Для меня это главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава Богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил "убытие", но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь, и они сами все расскажут", - написал Знак на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/max.znak" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Юрист также усомнился, что между "исчезновением" Колесниковой, Родненкова и Кравцова и их бегством из страны мог пройти целый день. "Вряд ли она бы внезапно "исчезла", не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать и тоже пропали. Так себе конспирация - бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали)", - считает он.Не посчитал он правдоподобным и сообщения погранкомитета, что Родненков и Кравцов якобы вытолкнули Колесникову из машины. "Зачем он будет выталкивать Машу из машины (ведь BMW - это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и как он сможет это сделать?" - усомнился Знак."Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание... Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время - ведь вчера ее, получается, не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость", - заявил Знак.Представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576913156.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире