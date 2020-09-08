В совете оппозиции Белоруссии прокомментировали задержание Колесниковой
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Юрист и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак считает, что оснований для задержания его коллеги Марии Колесниковой нет.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
"Ваня (Кравцов) и Антон (Родненков), судя по всему, в безопасности. Для меня это главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава Богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил "убытие", но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь, и они сами все расскажут", - написал Знак на своей странице в Facebook.
Он заявил также, что "Маша (Колесникова) переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации". "Я не знаю, что произошло, но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины... В любом случае у них не получилось (выдворить Колесникову из страны - ред.). Сейчас они говорят, что Маша задержана - ок, значит ответственность за нее несет наше государство. А с задержанием сейчас разберемся", - добавил Знак.
Юрист также усомнился, что между "исчезновением" Колесниковой, Родненкова и Кравцова и их бегством из страны мог пройти целый день. "Вряд ли она бы внезапно "исчезла", не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать и тоже пропали. Так себе конспирация - бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали)", - считает он.
Не посчитал он правдоподобным и сообщения погранкомитета, что Родненков и Кравцов якобы вытолкнули Колесникову из машины. "Зачем он будет выталкивать Машу из машины (ведь BMW - это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и как он сможет это сделать?" - усомнился Знак.
"Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание... Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время - ведь вчера ее, получается, не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость", - заявил Знак.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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