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https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576922617.html
Геолокация телефона Колесниковой показывает Минск, сообщил ее адвокат
Геолокация телефона члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая, по данным погранкомитета, задержана, показывает, РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:57
2020-09-08T12:01
ольга колесникова
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Геолокация телефона члена президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a>, которая, по данным погранкомитета, задержана, показывает, что он находится в Минске, заявил ее коллега по совету и адвокат Максим Знак.Ранее государственное телевидение Белоруссии опубликовало видеообращение исполнительного секретаря координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова, который заявил о планах трех представителей совета покинуть Белоруссию. Видеообращение якобы было найдено на телефоне, потерянном Кравцовым на границе Белоруссии и Украины."Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?" - написал Знак на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/max.znak/posts/3416122285093819" target="_blank">Facebook</a>.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/ukraina-1576920966.html
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ольга колесникова, минск, в мире

Геолокация телефона Колесниковой показывает Минск, сообщил ее адвокат

11:57 08.09.2020 (обновлено: 12:01 08.09.2020)
1653
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Геолокация телефона члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая, по данным погранкомитета, задержана, показывает, что он находится в Минске, заявил ее коллега по совету и адвокат Максим Знак.
Ранее государственное телевидение Белоруссии опубликовало видеообращение исполнительного секретаря координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова, который заявил о планах трех представителей совета покинуть Белоруссию. Видеообращение якобы было найдено на телефоне, потерянном Кравцовым на границе Белоруссии и Украины.
"Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?" - написал Знак на своей странице в Facebook.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Кадр видео, распространенного КС в связи с исчезновением Марии Колесниковой - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:41Сказано в эфире
Украина – на подхвате. Политолог прокомментировал задержание КолесниковойЧлена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов рассказал, почему, на его взгляд, члены КС выбрали такой "путь отхода".
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
3271003
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Ольга КолесниковаМинскВ мире
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