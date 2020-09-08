https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576913619.html

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Марии Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:19

2020-09-08T11:19

2020-09-08T13:24

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

виктор бабарико

александр лукашенко

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белоруссия

украина

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.Он добавил, что еще два представителя КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, покинули территорию республики.По данным ведомства, все три оппозиционера 8 сентября около 4.00 (совпадает с мск) попытались покинуть Белоруссию через автодорожный пункт пропуска "Александровка" на границе с Украиной.Представитель ведомства уточнил, что с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на этом участке охрана границы усилена, выставлены дополнительные пограничные наряды.Он добавил, что всем этим действиям дадут правовую оценку. Отвечая на вопрос, в какой изолятор водворена Колесникова, собеседник сказал, что решение о мере пресечения будет по итогам разбирательства.В ведомстве добавили, что Колесникова в медицинской помощи не нуждается, со здоровьем у нее все в порядке.Между тем утром гостелевидение опубликовало видеообращение Кравцова, который заявил о планах трех представителей КС покинуть Белоруссию.Видео размещено в Telegram-канале Агентства теленовостей, входящего в структуру государственной Белтелерадиокомпании.Комментарий оппозицииВместе с тем, другой член президиума КС юрист Максим Знак заявил РИА Новости, что Колесникова точно не планировала покидать территорию республики.Он добавил, что новости о выезде Колесниковой и еще двух представителей КС стали для него неожиданностью.Он выразил надежду, что Родненков и Кравцов действительно на Украине, и заверил, что как только они выйдут на связь, КС даст комментарий. "Пока у нас связи с ними нет. Мы пытались с ними связаться, но телефоны у них отключены еще со вчерашнего дня", — сказал собеседник.Ситуация с КолесниковойОдна из наиболее активных лидеров белорусского протестного движения, член президиума КС оппозиции Мария Колесникова, практически весь предыдущий день была недоступна по мобильному телефону и другим средствам связи.Она не отвечала на звонки, несмотря на то, что ее телефон был включен. В ряде случаев при попытке дозвониться до оппозиционерки оказывалось, что номер был занят.Также на связь перестали выходить исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В минской милиции, МВД и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что у них нет данных о задержании оппозиционеров. Пресс-служба КГБ была недоступна для комментариев.Накануне днем КС распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор машины, проезжавшей по улице Ленина. На нем запечатлено, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 около здания Национального художественного музея.Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> возложила ответственность за исчезновение Колесниковой на власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> осудил задержания и похищения людей в республике, в том числе "похищение" Колесниковой, и назвал их недопустимыми. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> заявила, что пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов.Ситуация в БелоруссииПредставители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента Белоруссии, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все их цели и способы законны и основаны на конституции.После выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого силовики прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили, что погибли трое протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576913156.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576909061.html

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576912353.html

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/kolesnikova-1576897718.html

Александр Белый Ходят слухи, что она хотела на последок громко хлопнуть дверью! Ее выкинули из машины, так как она призывала своих спутников напасть на погранцов, устроить напоследок провокацию, вроде того, что с боями прорывались, но ее подельники не повелись и выпихнули ее на ходу. 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, украина, в мире