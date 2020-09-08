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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576913619.html
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Марии Колесниковой
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:19
2020-09-08T13:24
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
еврокомиссия
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.Он добавил, что еще два представителя КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, покинули территорию республики.По данным ведомства, все три оппозиционера 8 сентября около 4.00 (совпадает с мск) попытались покинуть Белоруссию через автодорожный пункт пропуска "Александровка" на границе с Украиной.Представитель ведомства уточнил, что с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на этом участке охрана границы усилена, выставлены дополнительные пограничные наряды.Он добавил, что всем этим действиям дадут правовую оценку. Отвечая на вопрос, в какой изолятор водворена Колесникова, собеседник сказал, что решение о мере пресечения будет по итогам разбирательства.В ведомстве добавили, что Колесникова в медицинской помощи не нуждается, со здоровьем у нее все в порядке.Между тем утром гостелевидение опубликовало видеообращение Кравцова, который заявил о планах трех представителей КС покинуть Белоруссию.Видео размещено в Telegram-канале Агентства теленовостей, входящего в структуру государственной Белтелерадиокомпании.Комментарий оппозицииВместе с тем, другой член президиума КС юрист Максим Знак заявил РИА Новости, что Колесникова точно не планировала покидать территорию республики.Он добавил, что новости о выезде Колесниковой и еще двух представителей КС стали для него неожиданностью.Он выразил надежду, что Родненков и Кравцов действительно на Украине, и заверил, что как только они выйдут на связь, КС даст комментарий. "Пока у нас связи с ними нет. Мы пытались с ними связаться, но телефоны у них отключены еще со вчерашнего дня", — сказал собеседник.Ситуация с КолесниковойОдна из наиболее активных лидеров белорусского протестного движения, член президиума КС оппозиции Мария Колесникова, практически весь предыдущий день была недоступна по мобильному телефону и другим средствам связи.Она не отвечала на звонки, несмотря на то, что ее телефон был включен. В ряде случаев при попытке дозвониться до оппозиционерки оказывалось, что номер был занят.Также на связь перестали выходить исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В минской милиции, МВД и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что у них нет данных о задержании оппозиционеров. Пресс-служба КГБ была недоступна для комментариев.Накануне днем КС распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор машины, проезжавшей по улице Ленина. На нем запечатлено, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 около здания Национального художественного музея.Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> возложила ответственность за исчезновение Колесниковой на власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> осудил задержания и похищения людей в республике, в том числе "похищение" Колесниковой, и назвал их недопустимыми. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> заявила, что пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов.Ситуация в БелоруссииПредставители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента Белоруссии, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все их цели и способы законны и основаны на конституции.После выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого силовики прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили, что погибли трое протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576913156.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576909061.html
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576912353.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/kolesnikova-1576897718.html
Ходят слухи, что она хотела на последок громко хлопнуть дверью! Ее выкинули из машины, так как она призывала своих спутников напасть на погранцов, устроить напоследок провокацию, вроде того, что с боями прорывались, но ее подельники не повелись и выпихнули ее на ходу.
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мария колесникова, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, украина, в мире

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Марии Колесниковой

11:19 08.09.2020 (обновлено: 13:24 08.09.2020)
19878
© Sputnik / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
Он добавил, что еще два представителя КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, покинули территорию республики.
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Вчера, 10:30Протесты в Белоруссии
Попытка белорусских оппозиционеров покинуть страну попала на видео
По данным ведомства, все три оппозиционера 8 сентября около 4.00 (совпадает с мск) попытались покинуть Белоруссию через автодорожный пункт пропуска "Александровка" на границе с Украиной.
Представитель ведомства уточнил, что с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на этом участке охрана границы усилена, выставлены дополнительные пограничные наряды.
"Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", — рассказал Бычковский.
Он добавил, что всем этим действиям дадут правовую оценку. Отвечая на вопрос, в какой изолятор водворена Колесникова, собеседник сказал, что решение о мере пресечения будет по итогам разбирательства.
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Вчера, 09:06Протесты в Белоруссии
Сторонники Колесниковой опровергли наличие у нее подписки о невыезде
В ведомстве добавили, что Колесникова в медицинской помощи не нуждается, со здоровьем у нее все в порядке.
Между тем утром гостелевидение опубликовало видеообращение Кравцова, который заявил о планах трех представителей КС покинуть Белоруссию.

"Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", — сказал он и выключил камеру.

Видео размещено в Telegram-канале Агентства теленовостей, входящего в структуру государственной Белтелерадиокомпании.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:14Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала освободить задержанную в Белоруссии Колесникову

Комментарий оппозиции

Вместе с тем, другой член президиума КС юрист Максим Знак заявил РИА Новости, что Колесникова точно не планировала покидать территорию республики.

"Точно не планировала (уезжать – ред.), 100%", — сказал Знак.

Он добавил, что новости о выезде Колесниковой и еще двух представителей КС стали для него неожиданностью.
"Почему Украина? Там (в сообщениях СМИ и Telegram-каналов – ред.) вообще написано, что они прошли контроль и пытались бежать. Где логика в действиях? Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками? Мне не совсем ясна процедура", — отметил Знак.
Он выразил надежду, что Родненков и Кравцов действительно на Украине, и заверил, что как только они выйдут на связь, КС даст комментарий. "Пока у нас связи с ними нет. Мы пытались с ними связаться, но телефоны у них отключены еще со вчерашнего дня", — сказал собеседник.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:21Протесты в Белоруссии
Адвокат Колесниковой до сих пор не знает о ее местонахождении

Ситуация с Колесниковой

Одна из наиболее активных лидеров белорусского протестного движения, член президиума КС оппозиции Мария Колесникова, практически весь предыдущий день была недоступна по мобильному телефону и другим средствам связи.
Она не отвечала на звонки, несмотря на то, что ее телефон был включен. В ряде случаев при попытке дозвониться до оппозиционерки оказывалось, что номер был занят.
Также на связь перестали выходить исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В минской милиции, МВД и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что у них нет данных о задержании оппозиционеров. Пресс-служба КГБ была недоступна для комментариев.
Накануне днем КС распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор машины, проезжавшей по улице Ленина. На нем запечатлено, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 около здания Национального художественного музея.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила ответственность за исчезновение Колесниковой на власти Белоруссии. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил задержания и похищения людей в республике, в том числе "похищение" Колесниковой, и назвал их недопустимыми. Еврокомиссия заявила, что пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 18:59
Пресс-секретарь Колесниковой привел детали ее исчезновения в Минске

Ситуация в Белоруссии

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента Белоруссии, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все их цели и способы законны и основаны на конституции.
После выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого силовики прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили, что погибли трое протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ходят слухи, что она хотела на последок громко хлопнуть дверью! Ее выкинули из машины, так как она призывала своих спутников напасть на погранцов, устроить напоследок провокацию, вроде того, что с боями прорывались, но ее подельники не повелись и выпихнули ее на ходу.
8 сентября, 11:39
Александр БелыйАлександр Белый
880019
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