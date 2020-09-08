https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html

Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой

Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что задержанная на границе с Украиной член... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:03

2020-09-08T10:03

2020-09-08T10:16

украина

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что задержанная на границе с Украиной член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова не нуждается в медицинской помощи, с ее здоровьем все в порядке."С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется", - сказал Бычковский.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути "выпихнули" из автомобиля.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html

max parus Явно что-то нечисто. Никто выпихивать не стал бы. Надо было как-то объяснить ее задержание вот и липа появилась. После "перехвата" и 80% можно ждать что угодно. 49

иеромонах Макарий Состояние остается скверным вплоть до покаяния. 35

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мария колесникова, белоруссия, в мире