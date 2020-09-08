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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что задержанная на границе с Украиной член... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:03
2020-09-08T10:16
украина
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что задержанная на границе с Украиной член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова не нуждается в медицинской помощи, с ее здоровьем все в порядке."С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется", - сказал Бычковский.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути "выпихнули" из автомобиля.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html
Явно что-то нечисто. Никто выпихивать не стал бы. Надо было как-то объяснить ее задержание вот и липа появилась. После "перехвата" и 80% можно ждать что угодно.
49
Состояние остается скверным вплоть до покаяния.
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украина
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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украина, мария колесникова, белоруссия, в мире

Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой

10:03 08.09.2020 (обновлено: 10:16 08.09.2020)
17129
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что задержанная на границе с Украиной член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова не нуждается в медицинской помощи, с ее здоровьем все в порядке.
"С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется", - сказал Бычковский.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути "выпихнули" из автомобиля.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 09:29Протесты в Белоруссии
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииУкраинаМария КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Явно что-то нечисто. Никто выпихивать не стал бы. Надо было как-то объяснить ее задержание вот и липа появилась. После "перехвата" и 80% можно ждать что угодно.
8 сентября, 10:32
max parusmax parus
12200233
Состояние остается скверным вплоть до покаяния.
8 сентября, 10:05
иеромонах Макарийиеромонах Макарий
2290013
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