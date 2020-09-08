https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576909061.html

Сторонники Колесниковой опровергли наличие у нее подписки о невыезде

Сторонники члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой не слышали о том, что у нее была подписка о невыезде. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:06

2020-09-08T09:06

2020-09-08T09:06

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сторонники члена президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a> не слышали о том, что у нее была подписка о невыезде.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя совета Иван Кравцов и Антон Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать.По его словам, озвученная информация о пересечении Колесниковой госграницы противоречива. "Набор непонятной информации: прошли таможенный контроль... Задержали", - сказал Знак."Связи с ними нет, мы надеемся, что они вскоре выйдут на связь, и с ними все хорошо", - сказал он.В понедельник Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В минской милиции, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_KGB_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">КГБ Белоруссии</a> недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, украина, в мире