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https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:31
2020-09-08T12:34
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.Два других оппозиционера — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды."Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле БМВ прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства", — сказали в Госпогранкомитете.Позже стало известно, что Кравцов и Родненков тоже задержаны "сопредельной стороной на территории Украины в порядке взаимодействия", а Колесникова, по словам Бычковского, не нуждается в медицинской помощи.Накануне Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Член КС Максим Знак, комментируя события на белорусско-украинской границе, заявил РИА Новости, что не знает, где находится Колесникова, но она точно не хотела покидать страну.Он также добавил, что геолокация телефона Колесниковой показывает, что он находится в Минске. Ранее государственное телевидение Белоруссии опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, который заявил о планах трех представителей совета покинуть Белоруссию. По данным СМИ, его нашли на телефоне, потерянном Кравцовым на границе Белоруссии и Украины."Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?" — написал Знак на Facebook.В августе в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц. Силовики применяли к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, трое протестующих погибли, пострадали сотни граждан, в том числе полицейские и омоновцы.Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. При этом в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны и основаны на Конституции республики.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576923010.html
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797422.html
https://ria.ru/20200904/miting-1576801992.html
Чего теперь будет говорить тихановская? А то что ей скажут в польше! И кто теперь будет сомниваться, что вся опозиция, это проэкт западных спец служб и превращение беларусии в проэкт украина 2!
625
В Беларуси около 10 тысяч человек уже было задержено. 6 человек убили милиционеры, около 70 пропало без вести.
208
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белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды.
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60
александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе

08:31 08.09.2020 (обновлено: 12:34 08.09.2020)
136690
МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
Два других оппозиционера — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды.
"Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле БМВ прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства", — сказали в Госпогранкомитете.
Позже стало известно, что Кравцов и Родненков тоже задержаны "сопредельной стороной на территории Украины в порядке взаимодействия", а Колесникова, по словам Бычковского, не нуждается в медицинской помощи.
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Накануне Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Член КС Максим Знак, комментируя события на белорусско-украинской границе, заявил РИА Новости, что не знает, где находится Колесникова, но она точно не хотела покидать страну.
Он также добавил, что геолокация телефона Колесниковой показывает, что он находится в Минске. Ранее государственное телевидение Белоруссии опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, который заявил о планах трех представителей совета покинуть Белоруссию. По данным СМИ, его нашли на телефоне, потерянном Кравцовым на границе Белоруссии и Украины.
"Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?" — написал Знак на Facebook.
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В августе в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц. Силовики применяли к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, трое протестующих погибли, пострадали сотни граждан, в том числе полицейские и омоновцы.
Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. При этом в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны и основаны на Конституции республики.
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Обсудить 381
Александр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чего теперь будет говорить тихановская? А то что ей скажут в польше! И кто теперь будет сомниваться, что вся опозиция, это проэкт западных спец служб и превращение беларусии в проэкт украина 2!
8 сентября, 08:33
iivanignat5515
532901380
В Беларуси около 10 тысяч человек уже было задержено. 6 человек убили милиционеры, около 70 пропало без вести.
8 сентября, 08:42
Мык ЧарМык Чар
325162119
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