Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/khashukdzhi-1576906309.html
СМИ: семью Хашукджи удовлетворили вынесенные по его убийству приговоры
Семья Джамаля Хашукджи считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T04:29
2020-09-08T04:29
джамаль хашукджи
гибель журналиста джамаля хашукджи
саудовская аравия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_0:104:4914:2868_1400x0_80_0_0_718008023fbb4dd3726fceb3777b0cb9.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Семья <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a> считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал <a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank">Al Arabiya</a> со ссылкой на адвоката семьи.Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.По данным телеканала, семья покойного журналиста назвала окончательные приговоры в отношении восьми человек "справедливым решением". Отмечается, что семья сочла, что приговоры "представляют собой сдерживающий фактор для каждого преступника и правонарушителя, кем бы они ни были".Телеканал передает со ссылкой на газету Asharq al-Awsat, что адвокат семьи заявил, что "в мире нет такого суда или ведомства, которое применяло бы закон Бога, как это делают суды королевства Саудовская Аравия".Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a>. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman_ministr_oborony_Saudovskojj_Aravii/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед бен Салман</a>. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576904795.html
https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html
саудовская аравия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_478:0:4438:2970_1400x0_80_0_0_da37849a8017cd038cc10f910198e859.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джамаль хашукджи, гибель журналиста джамаля хашукджи, саудовская аравия, в мире

СМИ: семью Хашукджи удовлетворили вынесенные по его убийству приговоры

04:29 08.09.2020
8292
© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Семья Джамаля Хашукджи считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на адвоката семьи.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.
По данным телеканала, семья покойного журналиста назвала окончательные приговоры в отношении восьми человек "справедливым решением". Отмечается, что семья сочла, что приговоры "представляют собой сдерживающий фактор для каждого преступника и правонарушителя, кем бы они ни были".
Портрет Джамаля Хашукджи на обложке журнала TIME - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
7 сентября, 23:31
Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Телеканал передает со ссылкой на газету Asharq al-Awsat, что адвокат семьи заявил, что "в мире нет такого суда или ведомства, которое применяло бы закон Бога, как это делают суды королевства Саудовская Аравия".
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 19:30
Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом
912115
Обсудить 0
Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Британцы оценили военный фестиваль в России
Отель в Турции
Сын Сафронова прыгнул в детский бассейн и сломал его
Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 2014 год
Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский прокомментировал просьбу Охлобыстина о помиловании Ефремова
Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Эксперты рассказали о риске заразиться коронавирусом в самолете
Кадр из сериала Игра престолов
По студии с декорациями из "Игры престолов" будут водить экскурсии
Главная страница сайта Спутник
Поисковик "Спутник" прекратил работу
Андрей Рожков
"Страшно, а что делать": звезда "Уральских пельменей" стал электриком
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Как пощадить Михаила Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния