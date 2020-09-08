СМИ: семью Хашукджи удовлетворили вынесенные по его убийству приговоры
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Семья Джамаля Хашукджи считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на адвоката семьи.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.
По данным телеканала, семья покойного журналиста назвала окончательные приговоры в отношении восьми человек "справедливым решением". Отмечается, что семья сочла, что приговоры "представляют собой сдерживающий фактор для каждого преступника и правонарушителя, кем бы они ни были".
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Телеканал передает со ссылкой на газету Asharq al-Awsat, что адвокат семьи заявил, что "в мире нет такого суда или ведомства, которое применяло бы закон Бога, как это делают суды королевства Саудовская Аравия".
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.