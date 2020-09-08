https://ria.ru/20200908/khashukdzhi-1576906309.html

СМИ: семью Хашукджи удовлетворили вынесенные по его убийству приговоры

Семья Джамаля Хашукджи считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T04:29

2020-09-08T04:29

2020-09-08T04:29

джамаль хашукджи

гибель журналиста джамаля хашукджи

саудовская аравия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_0:104:4914:2868_1400x0_80_0_0_718008023fbb4dd3726fceb3777b0cb9.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Семья <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a> считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал <a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank">Al Arabiya</a> со ссылкой на адвоката семьи.Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.По данным телеканала, семья покойного журналиста назвала окончательные приговоры в отношении восьми человек "справедливым решением". Отмечается, что семья сочла, что приговоры "представляют собой сдерживающий фактор для каждого преступника и правонарушителя, кем бы они ни были".Телеканал передает со ссылкой на газету Asharq al-Awsat, что адвокат семьи заявил, что "в мире нет такого суда или ведомства, которое применяло бы закон Бога, как это делают суды королевства Саудовская Аравия".Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a>. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman_ministr_oborony_Saudovskojj_Aravii/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед бен Салман</a>. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576904795.html

https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html

саудовская аравия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джамаль хашукджи, гибель журналиста джамаля хашукджи, саудовская аравия, в мире