Костин: следует активизировать механизм ГЧП в инфраструктурных проектах
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госструктуры должны активнее привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП, считает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, выступивший во вторник на Московском финансовом форуме.
"Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 триллиона денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги", — заявил в ходе своего выступления Костин.
Он отметил, что группа ВТБ всегда была активным сторонником государственно-частного партнерства. "Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры – аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Питере – это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных", - сказал Костин.
По словам главы ВТБ, банк также полтора года проработал над проектом ГЧП по строительству скоростной автотрассы Москва – Казань, однако сейчас "частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле. Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать ГЧП".
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Как отметили ранее в пресс-службе ВТБ, предполагается, что протяженность новой автотрассы Москва-Казань, которая должна стать дублером трассы М-7 "Волга" и частью транспортного коридора "Европа – Западный Китай", должна составить 729 километров. Всего проект оценивается в 600 миллиардов рублей – свыше 200 миллиардов из них планировалось привлечь из внебюджетных средств. ВТБ планировал принять участие в реализации трех участков. Группа ВТБ работает на рынке ГЧП с 2007 года и привлекла в подобные проекты более 17 миллиардов долларов.