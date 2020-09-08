https://ria.ru/20200908/investitsii-1576957779.html

Костин: следует активизировать механизм ГЧП в инфраструктурных проектах

Госструктуры должны активнее привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП, считает председатель правления банка ВТБ Андрей... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T20:27

2020-09-08T20:27

2020-09-08T20:27

втб

андрей костин (банкир)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Госструктуры должны активнее привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП, считает председатель правления банка <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kostin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Костин</a>, выступивший во вторник на Московском финансовом форуме."Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 триллиона денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги", — заявил в ходе своего выступления Костин.Он отметил, что группа ВТБ всегда была активным сторонником государственно-частного партнерства. "Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры – аэропорт <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a>, Западный скоростной диаметр в Питере – это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных", - сказал Костин.По словам главы ВТБ, банк также полтора года проработал над проектом ГЧП по строительству скоростной автотрассы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казань</a>, однако сейчас "частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле. Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать ГЧП".Как отметили ранее в пресс-службе ВТБ, предполагается, что протяженность новой автотрассы Москва-Казань, которая должна стать дублером трассы М-7 "Волга" и частью транспортного коридора "Европа – Западный Китай", должна составить 729 километров. Всего проект оценивается в 600 миллиардов рублей – свыше 200 миллиардов из них планировалось привлечь из внебюджетных средств. ВТБ планировал принять участие в реализации трех участков. Группа ВТБ работает на рынке ГЧП с 2007 года и привлекла в подобные проекты более 17 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20191225/1562853883.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика