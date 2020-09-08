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https://ria.ru/20200908/investitsii-1576957779.html
Костин: следует активизировать механизм ГЧП в инфраструктурных проектах
Госструктуры должны активнее привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП, считает председатель правления банка ВТБ Андрей... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:27
2020-09-08T20:27
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Госструктуры должны активнее привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП, считает председатель правления банка <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kostin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Костин</a>, выступивший во вторник на Московском финансовом форуме."Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 триллиона денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги", — заявил в ходе своего выступления Костин.Он отметил, что группа ВТБ всегда была активным сторонником государственно-частного партнерства. "Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры – аэропорт <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a>, Западный скоростной диаметр в Питере – это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных", - сказал Костин.По словам главы ВТБ, банк также полтора года проработал над проектом ГЧП по строительству скоростной автотрассы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казань</a>, однако сейчас "частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле. Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать ГЧП".Как отметили ранее в пресс-службе ВТБ, предполагается, что протяженность новой автотрассы Москва-Казань, которая должна стать дублером трассы М-7 "Волга" и частью транспортного коридора "Европа – Западный Китай", должна составить 729 километров. Всего проект оценивается в 600 миллиардов рублей – свыше 200 миллиардов из них планировалось привлечь из внебюджетных средств. ВТБ планировал принять участие в реализации трех участков. Группа ВТБ работает на рынке ГЧП с 2007 года и привлекла в подобные проекты более 17 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20191225/1562853883.html
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втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика

Костин: следует активизировать механизм ГЧП в инфраструктурных проектах

20:27 08.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госструктуры должны активнее привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП, считает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, выступивший во вторник на Московском финансовом форуме.
"Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 триллиона денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги", — заявил в ходе своего выступления Костин.
Он отметил, что группа ВТБ всегда была активным сторонником государственно-частного партнерства. "Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры – аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Питере – это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных", - сказал Костин.
По словам главы ВТБ, банк также полтора года проработал над проектом ГЧП по строительству скоростной автотрассы МоскваКазань, однако сейчас "частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле. Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать ГЧП".
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Как отметили ранее в пресс-службе ВТБ, предполагается, что протяженность новой автотрассы Москва-Казань, которая должна стать дублером трассы М-7 "Волга" и частью транспортного коридора "Европа – Западный Китай", должна составить 729 километров. Всего проект оценивается в 600 миллиардов рублей – свыше 200 миллиардов из них планировалось привлечь из внебюджетных средств. ВТБ планировал принять участие в реализации трех участков. Группа ВТБ работает на рынке ГЧП с 2007 года и привлекла в подобные проекты более 17 миллиардов долларов.
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ВТБАндрей Костин (банкир)Новости компаний - Экономика
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