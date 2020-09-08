https://ria.ru/20200908/investitsii-1576945107.html
Мишустин рассказал о запуске нового инвестиционного цикла
России предстоит запустить новый инвестиционный цикл, предполагается создание механизма поддержки крупных инвестпроектов, для которого необходимо создать... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:34
2020-09-08T16:34
2020-09-08T16:34
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> России предстоит запустить новый инвестиционный цикл, предполагается создание механизма поддержки крупных инвестпроектов, для которого необходимо создать правовую базу, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в ходе выступления на Московском финансовом форуме."Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов. В том числе – на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что также планируется перезапустить институты развития и больше интегрировать их в общенациональную повестку, создать новые инструменты поддержки перспективных направлений."Для дальнейшего улучшения делового климата будут усовершенствованы институт банкротства и корпоративное управление. Например, собрания акционеров можно будет проводить в режиме онлайн. Появится единое цифровое пространство в строительстве", - добавил он.По словам Мишустина, правительство и дальше будет помогать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу. "Что важно не только для развития экономики в целом, но и для повышения доходов и уровня жизни людей", - заключил он.
https://ria.ru/20200907/prioritet-1576860824.html
https://ria.ru/20200903/ekonomika-1576685704.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
России предстоит запустить новый инвестиционный цикл, предполагается создание механизма поддержки крупных инвестпроектов, для которого необходимо создать правовую базу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
"Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов. В том числе – на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что также планируется перезапустить институты развития и больше интегрировать их в общенациональную повестку, создать новые инструменты поддержки перспективных направлений.
"Для дальнейшего улучшения делового климата будут усовершенствованы институт банкротства и корпоративное управление. Например, собрания акционеров можно будет проводить в режиме онлайн. Появится единое цифровое пространство в строительстве", - добавил он.
По словам Мишустина, правительство и дальше будет помогать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу. "Что важно не только для развития экономики в целом, но и для повышения доходов и уровня жизни людей", - заключил он.