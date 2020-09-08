https://ria.ru/20200908/investitsii-1576945107.html

Мишустин рассказал о запуске нового инвестиционного цикла

России предстоит запустить новый инвестиционный цикл, предполагается создание механизма поддержки крупных инвестпроектов, для которого необходимо создать... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:34

2020-09-08T16:34

2020-09-08T16:34

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576597964_0:302:2846:1903_1400x0_80_0_0_d472478061358bc964e144ed7e7b5cbe.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> России предстоит запустить новый инвестиционный цикл, предполагается создание механизма поддержки крупных инвестпроектов, для которого необходимо создать правовую базу, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в ходе выступления на Московском финансовом форуме."Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов. В том числе – на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что также планируется перезапустить институты развития и больше интегрировать их в общенациональную повестку, создать новые инструменты поддержки перспективных направлений."Для дальнейшего улучшения делового климата будут усовершенствованы институт банкротства и корпоративное управление. Например, собрания акционеров можно будет проводить в режиме онлайн. Появится единое цифровое пространство в строительстве", - добавил он.По словам Мишустина, правительство и дальше будет помогать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу. "Что важно не только для развития экономики в целом, но и для повышения доходов и уровня жизни людей", - заключил он.

https://ria.ru/20200907/prioritet-1576860824.html

https://ria.ru/20200903/ekonomika-1576685704.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика