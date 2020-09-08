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Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова о том, что полномочия Госсовета останутся прежними, заявил, что работа по законопроектам еще... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:36
2020-09-08T12:36
андрей клишас
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя слова о том, что полномочия Госсовета останутся прежними, заявил, что работа по законопроектам еще продолжается, ее результаты уже покажут, какие полномочия предлагаются для данного органа.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> заявил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними."Во-первых, сами говорили о предположениях, это раз, я не могу сейчас анонсировать содержание законопроектов, там работа продолжается, когда там работа будет завершена, мы с вами увидим, какие эксперты и законодатели предлагают полномочия", - сказал Песков журналистам.Также он напомнил, что в опубликованной части интервью <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> телеканалу "Россия 24" президент охарактеризовал Госсовет как чрезвычайно важный орган.
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андрей клишас, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета

12:36 08.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова о том, что полномочия Госсовета останутся прежними, заявил, что работа по законопроектам еще продолжается, ее результаты уже покажут, какие полномочия предлагаются для данного органа.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.
"Во-первых, сами говорили о предположениях, это раз, я не могу сейчас анонсировать содержание законопроектов, там работа продолжается, когда там работа будет завершена, мы с вами увидим, какие эксперты и законодатели предлагают полномочия", - сказал Песков журналистам.
Также он напомнил, что в опубликованной части интервью Путина телеканалу "Россия 24" президент охарактеризовал Госсовет как чрезвычайно важный орган.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 12:22
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко
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Андрей КлишасДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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