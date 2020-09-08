https://ria.ru/20200908/gossovet-1576926549.html

Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова о том, что полномочия Госсовета останутся прежними, заявил, что работа по законопроектам еще... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:36

2020-09-08T12:36

2020-09-08T12:36

андрей клишас

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя слова о том, что полномочия Госсовета останутся прежними, заявил, что работа по законопроектам еще продолжается, ее результаты уже покажут, какие полномочия предлагаются для данного органа.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> заявил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними."Во-первых, сами говорили о предположениях, это раз, я не могу сейчас анонсировать содержание законопроектов, там работа продолжается, когда там работа будет завершена, мы с вами увидим, какие эксперты и законодатели предлагают полномочия", - сказал Песков журналистам.Также он напомнил, что в опубликованной части интервью <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> телеканалу "Россия 24" президент охарактеризовал Госсовет как чрезвычайно важный орган.

https://ria.ru/20200905/matvienko-1576815735.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, дмитрий песков, владимир путин, политика