https://ria.ru/20200908/gazoprovod-1576930512.html

Польша указала Германии на очевидность решения по "Северному потоку — 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV, что решение выйти из российского проекта "Северный поток — 2" который, с его РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:20

2020-09-08T13:20

2020-09-08T13:23

россия

матеуш моравецкий

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

ангела меркель

польша

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> заявил в интервью телеканалу <a href="https://www.bloomberg.com/live" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg TV</a>, что решение выйти из российского проекта "Северный поток — 2" который, с его точки зрения, является политическим и дестабилизирующим для Восточной Европы, должно быть очевидным для Германии.Ранее канцлер ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока — 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Как отметил Моравецкий в интервью, Польша пытается усилить давление на Германию, чтобы остановить проект строительства газопровода после "отравления" блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>.По его мнению, в отношении России должны последовать "очень серьезные санкции".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, однако не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200908/bundestag-1576907504.html

Sergej Klassen Вот он, заинтересант и организатор в отравлении Наврала. 22

Make Yellowstone Great Again Разбудить Йеллоустоун и выйти из СП-2. И закончить этот цирк. 14

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россия

польша

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, матеуш моравецкий, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, ангела меркель, польша, германия, политика