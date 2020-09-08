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https://ria.ru/20200908/fotografiya-1576931195.html
"Лучше, чем Ким": русская стюардесса впечатлила Сеть образом Кардашьян
Самая красивая российская стюардесса восхитила своих поклонников, скопировав образ телезвезды и модели Ким Кардашьян. Соответствующее фото девушка выложила в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:39
2020-09-08T16:37
россия
кимберли кардашян
фотография
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Самая красивая российская стюардесса восхитила своих поклонников, скопировав образ телезвезды и модели <a href="https://ria.ru/person_Kim_Kardashjan" target="_blank">Ким Кардашьян</a>. Соответствующее фото девушка выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CEzcIhCKwts/">Instagram</a>.На снимке стюардесса Алена Глухова предстала в боди телесного цвета, с высоким хвостом и макияжем, характерным для голливудской знаменитости. "Если сейчас не выложу это фото, то потом точно не стану. И так в памяти хранятся сотни фотографий, которые никогда не дождутся своего часа... Как вам образ? Похожа на Ким?" — подписала свой пост бортпроводница. Фото привело подписчиков Глуховой в восторг. "Лучше, чем Ким", — прокомментировала _little.miss."На Ким, конечно, немного похожа, но ты гораздо красивее нее", — заметила missvaleriyaaa."Вы очень красивая, и детки у вас будут красивыми!" — выразила мнение nad.suvorova."Очень красивый макияж!!!" — похвалила nastya_beautylash девушку. Известно, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram и иногда копирует образы знаменитостей. В прошлый раз она предстала в образе Анджелины Джоли из фильма "Малефисента", чем вызвала удивленные отклики фанатов.
https://ria.ru/20200907/slukhi-1576896738.html
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россия
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россия, кимберли кардашян, фотография

"Лучше, чем Ким": русская стюардесса впечатлила Сеть образом Кардашьян

13:39 08.09.2020 (обновлено: 16:37 08.09.2020)
52453
© Фото : @alenastewardessСтюардесса Алена Глухова
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : @alenastewardess
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самая красивая российская стюардесса восхитила своих поклонников, скопировав образ телезвезды и модели Ким Кардашьян. Соответствующее фото девушка выложила в Instagram.
На снимке стюардесса Алена Глухова предстала в боди телесного цвета, с высоким хвостом и макияжем, характерным для голливудской знаменитости. "Если сейчас не выложу это фото, то потом точно не стану. И так в памяти хранятся сотни фотографий, которые никогда не дождутся своего часа... Как вам образ? Похожа на Ким?" — подписала свой пост бортпроводница.
Фото привело подписчиков Глуховой в восторг.
"Лучше, чем Ким", — прокомментировала _little.miss.
"На Ким, конечно, немного похожа, но ты гораздо красивее нее", — заметила missvaleriyaaa.
"Вы очень красивая, и детки у вас будут красивыми!" — выразила мнение nad.suvorova.
"Очень красивый макияж!!!" — похвалила nastya_beautylash девушку.
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Известно, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram и иногда копирует образы знаменитостей. В прошлый раз она предстала в образе Анджелины Джоли из фильма "Малефисента", чем вызвала удивленные отклики фанатов.
14416339
Обсудить 1
РоссияКимберли КардашянФотография
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