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Туризм
https://ria.ru/20200908/estoniya-1576918204.html
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине
С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:20
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эстония
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-estonii-za-prevyshenie-skorosti-predlozhat-postoyat-na-obochine-vmesto-shtrafa" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс"."Успокоительная остановка" грозит лихачам, превысившим лимит скорости на 20 километров в час и больше. Альтернатива – штраф в размере не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час). Останавливаться нарушители будут на обочине или в специально отведенных местах у края дороги.Прежде чем внести изменения в ПДД, власти Эстонии опробовали новый метод. С осени прошлого года сотрудники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф "успокоительной остановкой" и исследовали, какой вид наказания эффективнее.Оказалось, что штраф за превышение скорости воспринимается водителями как очередной счет, при этом они продолжают считать себя законопослушными гражданами. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он скорее будет испытывать стыд, раздражение и постарается больше не нарушать правила.Эстония входит в число стран ЕС с самыми безопасными дорогами: смертность на автотрассах – менее 40 жителей на миллион человек в год. Для сравнения: в России, по данным ГИБДД, в ДТП гибнет 130 человек на миллион жителей в год.
https://ria.ru/20200715/1574342332.html
https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html
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туризм, дороги, новости - туризм, эстония

В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине

20:20 08.09.2020 (обновлено: 20:40 08.09.2020)
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© Fotolia / kristian192Автомобильная дорога в Эстонии
Автомобильная дорога в Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Fotolia / kristian192
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут, сообщает "ЕвроПульс".
"Успокоительная остановка" грозит лихачам, превысившим лимит скорости на 20 километров в час и больше. Альтернатива – штраф в размере не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час). Останавливаться нарушители будут на обочине или в специально отведенных местах у края дороги.
Прежде чем внести изменения в ПДД, власти Эстонии опробовали новый метод. С осени прошлого года сотрудники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф "успокоительной остановкой" и исследовали, какой вид наказания эффективнее.
Оказалось, что штраф за превышение скорости воспринимается водителями как очередной счет, при этом они продолжают считать себя законопослушными гражданами. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он скорее будет испытывать стыд, раздражение и постарается больше не нарушать правила.
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