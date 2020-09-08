https://ria.ru/20200908/estoniya-1576918204.html

В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине

С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T20:20

2020-09-08T20:20

2020-09-08T20:40

туризм

туризм

дороги

новости - туризм

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149954/71/1499547152_0:140:3647:2191_1400x0_80_0_0_6dd4a6f8f92bd2ce140f0f9669a709d8.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-estonii-za-prevyshenie-skorosti-predlozhat-postoyat-na-obochine-vmesto-shtrafa" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс"."Успокоительная остановка" грозит лихачам, превысившим лимит скорости на 20 километров в час и больше. Альтернатива – штраф в размере не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час). Останавливаться нарушители будут на обочине или в специально отведенных местах у края дороги.Прежде чем внести изменения в ПДД, власти Эстонии опробовали новый метод. С осени прошлого года сотрудники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф "успокоительной остановкой" и исследовали, какой вид наказания эффективнее.Оказалось, что штраф за превышение скорости воспринимается водителями как очередной счет, при этом они продолжают считать себя законопослушными гражданами. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он скорее будет испытывать стыд, раздражение и постарается больше не нарушать правила.Эстония входит в число стран ЕС с самыми безопасными дорогами: смертность на автотрассах – менее 40 жителей на миллион человек в год. Для сравнения: в России, по данным ГИБДД, в ДТП гибнет 130 человек на миллион жителей в год.

https://ria.ru/20200715/1574342332.html

https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html

эстония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, дороги, новости - туризм, эстония