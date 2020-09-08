https://ria.ru/20200908/ekzoplanety-1576943084.html

Опубликованы результаты поиска внеземных цивилизаций в созвездии Паруса

В рамках проекта по поиску техногенных сигналов в космосе австралийский радиотелескоп MWA просканировал участок неба, который содержит не менее десяти миллионов РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:56

2020-09-08T15:56

2020-09-08T16:03

риа наука

астрофизика

экзопланета

радиотелескопы

космос - риа наука

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/139944/65/1399446517_0:60:1920:1140_1400x0_80_0_0_1af90969fe79cf9611e409a126e279ec.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В рамках проекта по поиску техногенных сигналов в космосе австралийский радиотелескоп MWA просканировал участок неба, который содержит не менее десяти миллионов звезд. На сегодняшний день это самый большой и глубокий обзор космоса в рамках проекта по поиску внеземного разума SETI. В отчетной <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/publications-of-the-astronomical-society-of-australia/article/seti-survey-of-the-vela-region-using-the-murchison-widefield-array-orders-of-magnitude-expansion-in-search-space/C175371A2383A6A03FC038D50C4D4B16" target="_blank" rel="nofollow noopener">статье</a>, опубликованной в журнале Publicationsof the Astronomical Society of Australia, исследователи пишут, что им так и не удалось обнаружить ни малейшего намека на сигналы, исходящие от инопланетной цивилизации. Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> (CSIRO) и Международного центра радиоастрономических исследований Кертинского университета (ICRAR) проводили наблюдения в южном полушарии неба, в районе созвездия Паруса. Площадь исследования охватывает 499,6 квадратного градуса и включает 195 звезд, видимых невооруженных глазом, и около десяти миллионов — доступных с помощью радиотелескопа. Отдельно исследователи изучили сигналы от шести экзопланет. С учетом результаты двух предыдущих этапов работ, астрономы проверили на наличие техногенных сигналов, или техносигнатур уже 75 экзопланет.Авторы отмечают, что не рассматривают отсутствие сигналов как отрицательный результат. По их мнению, это означает только то, что если в изученном квадрате звездного неба есть внеземные цивилизации, они не проявляют свое присутствие с помощью привычных нам радиоволн FM-диапазона."MWA (Murchison Widefield Array) — уникальный радиотелескоп с чрезвычайно широким полем зрения, который позволяет наблюдать миллионы звезд одновременно, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Ченоа Тремблея (Chenoa Tremblay) из CSIRO. — Мы наблюдали небо вокруг созвездия Паруса в течение 17 часов, в сто раз шире и глубже, чем когда-либо прежде. И даже с этим набором данных мы не обнаружили никаких техносигнатур, никаких признаков разумной жизни".Ученые настроены продолжать наблюдения. Ведь созвездие Паруса — это лишь небольшой кусочек галактики Млечный Путь, которая включает, по разным оценкам, от 100 до 400 миллиардов звезд."Даже несмотря на то, что это было действительно большое исследование, размер пространства, на которое мы смотрели, похож на объем домашнего бассейна по сравнению с Мировым океаном, — говорит еще один автор статьи Стивен Тингей (Steven Tingay) из ICRAR. — К тому же, поскольку мы не можем предположить, какие технологии могут использовать возможные инопланетные цивилизации, нам нужно искать разными способами. Особенно для этого подходят радиотелескопы, позволяющие исследовать восьмимерное пространство".Кроме разрешения, еще один параметр, ограничивающий возможности радиотелескопов — дальность. Радиоволны становятся менее интенсивными с увеличением расстояния по закону обратных квадратов. При удвоении пройденного расстояния сигнал составляет четверть своей интенсивности в начальной точке. Если предположить, что инопланетная цивилизация посылает такие же радиоволновые сигналы, которые используем мы, то на расстоянии ста световых лет от их планеты они уже будут неотличимы от фонового шума.Авторы надеются, что ввод в строй более мощных радиотелескопов, таких как SKA (Square Kilometer Array), позволит обнаружить более слабые сигналы."С помощью SKA мы сможем исследовать миллиарды звездных систем в поисках техносигнатур в астрономическом океане других миров", — отмечает Тингрей.Обнадеживает и то, что SKAбудет искать техносигнатуры параллельно с другими наблюдениями.

https://ria.ru/20200903/zvezda-1576701957.html

https://ria.ru/20200902/solntse-1576621219.html

6

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, экзопланета, радиотелескопы, космос - риа наука, австралия