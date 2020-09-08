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https://ria.ru/20200908/efremov-1576941468.html
Разин намерен обратиться к Путину с просьбой о помиловании Ефремова
Продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что намерен обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании актера Михаила Ефремова. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:32
2020-09-08T15:32
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
андрей разин
иван охлобыстин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявил РИА Новости, что намерен обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце к восьми годам колонии. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.Ранее актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> опубликовал в соцсетях пост, обращенный к президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, с просьбой "пощадить" Ефремова своим личным указом. По его словам, это была единственная для него возможность "спасти близкого человека"."Поддерживаю Ивана Охлобыстина и буду в первых рядах обращаться к президенту <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с просьбой о помиловании Михаила Ефремова. Тем более он признал свою вину. Считаю, что должны быть учтены состояние его здоровья, чистосердечное признание и трудное положение его семьи, и надеюсь на гуманность нашего президента", - заявил Разин.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html
Интересно, а если б их обожаемого кто то Ефремого убил вылетев на встречку пьяный, они тоже были б столь гуманны? Не вижу в этом деле никаких смягчающих обстоятельств. Пьяный, под наркотой, нарушил правила, убил человека, вместо раскаяния - спектакль в суде от которого на душе мерзко... Надо было все 12 лет давать. И не дай бог его амнистируют или выпустят через годик по УДО. Это было бы официальным признанием того, что для "избранных" на больших черных джипах вообще нет никаких законов.
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Этот клоун по любому поводу пиарится.
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россия
москва
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, андрей разин, иван охлобыстин, москва, происшествия

Разин намерен обратиться к Путину с просьбой о помиловании Ефремова

15:32 08.09.2020
1881
© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что намерен обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании актера Михаила Ефремова.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце к восьми годам колонии. Адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.
Ранее актер Иван Охлобыстин опубликовал в соцсетях пост, обращенный к президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой "пощадить" Ефремова своим личным указом. По его словам, это была единственная для него возможность "спасти близкого человека".
"Поддерживаю Ивана Охлобыстина и буду в первых рядах обращаться к президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании Михаила Ефремова. Тем более он признал свою вину. Считаю, что должны быть учтены состояние его здоровья, чистосердечное признание и трудное положение его семьи, и надеюсь на гуманность нашего президента", - заявил Разин.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:39
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Обсудить 16
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАндрей РазинИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, а если б их обожаемого кто то Ефремого убил вылетев на встречку пьяный, они тоже были б столь гуманны? Не вижу в этом деле никаких смягчающих обстоятельств. Пьяный, под наркотой, нарушил правила, убил человека, вместо раскаяния - спектакль в суде от которого на душе мерзко... Надо было все 12 лет давать. И не дай бог его амнистируют или выпустят через годик по УДО. Это было бы официальным признанием того, что для "избранных" на больших черных джипах вообще нет никаких законов.
8 сентября, 15:38
Олег ХацуковОлег Хацуков
3310101
Этот клоун по любому поводу пиарится.
8 сентября, 15:34
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1400121
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