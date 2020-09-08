https://ria.ru/20200908/efremov-1576941468.html

Разин намерен обратиться к Путину с просьбой о помиловании Ефремова

Продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что намерен обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании актера Михаила Ефремова. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:32

2020-09-08T15:32

2020-09-08T15:32

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

андрей разин

иван охлобыстин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявил РИА Новости, что намерен обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце к восьми годам колонии. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.Ранее актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> опубликовал в соцсетях пост, обращенный к президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, с просьбой "пощадить" Ефремова своим личным указом. По его словам, это была единственная для него возможность "спасти близкого человека"."Поддерживаю Ивана Охлобыстина и буду в первых рядах обращаться к президенту <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с просьбой о помиловании Михаила Ефремова. Тем более он признал свою вину. Считаю, что должны быть учтены состояние его здоровья, чистосердечное признание и трудное положение его семьи, и надеюсь на гуманность нашего президента", - заявил Разин.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html

Олег Хацуков Интересно, а если б их обожаемого кто то Ефремого убил вылетев на встречку пьяный, они тоже были б столь гуманны? Не вижу в этом деле никаких смягчающих обстоятельств. Пьяный, под наркотой, нарушил правила, убил человека, вместо раскаяния - спектакль в суде от которого на душе мерзко... Надо было все 12 лет давать. И не дай бог его амнистируют или выпустят через годик по УДО. Это было бы официальным признанием того, что для "избранных" на больших черных джипах вообще нет никаких законов. 36

Егор Панкратов Этот клоун по любому поводу пиарится. 18

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, андрей разин, иван охлобыстин, москва, происшествия