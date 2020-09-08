https://ria.ru/20200908/dzhigurda-1576936271.html

Джигурда прокомментировал приговор Ефремову

Артист Никита Джигурда прокомментировал приговор, вынесенный Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:23

2020-09-08T14:23

2020-09-08T14:39

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

никита джигурда

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> прокомментировал приговор, вынесенный <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о смертельном ДТП.Актер раскритиковал судебный процесс и выразил уверенность том, что Ефремов будет подавать апелляцию."Следователь пошел на беспредел. Судья Абрамова также пошла на беспредел. Все это делается сознательно", - заявил Джигурда в комментарии <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва".</a>Сославшись на "независимую экспертизу", он заявил, что на самом деле за рулем автомобиля в момент ДТП сидела актриса театра "Современник" Дарья Белоусова, которая, по его словам, часто возила Ефремова, когда тот находился в нетрезвом состоянии.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/okhlobystin-1576932078.html

salivina Джигурда сказал "сознательно"? Сознательно зависит от сознания! Человек, неважно, кто он, убил другого человека! Да еще в пьяном состоянии! Поэтому, на мой взгляд, не совсем сознательным был приговор. Уж очень много актеру скостили! 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия