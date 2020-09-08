https://ria.ru/20200908/dialog-1576932924.html

Евросоюз ждет, что белорусские власти в срочном порядке начнут диалог

Евросоюз ожидает, что белорусские власти в срочном порядке прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:46

2020-09-08T13:46

2020-09-08T13:46

протесты в белоруссии

александр лукашенко

алексей навальный

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

варшава

берлин (город)

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ожидает, что белорусские власти в срочном порядке прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог, заявил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> и Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и пообещал передать запись российским спецслужбам. В кабмине <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Стано отметил, что ЕС предпочитает верить медикам, проводившим анализы Навального, а не информации о телефонном разговоре."Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с народом Белоруссии и удовлетворять его демократические требования. В срочном порядке мы ожидаем, что белорусские власти прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа", - заявил Стано в контексте ответа на вопрос об упомянутом телефонном разговоре о Навальном.

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576930126.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, алексей навальный, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, варшава, берлин (город), в мире