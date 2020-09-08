Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/dialog-1576932924.html
Евросоюз ждет, что белорусские власти в срочном порядке начнут диалог
Евросоюз ожидает, что белорусские власти в срочном порядке прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:46
2020-09-08T13:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
алексей навальный
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
варшава
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ожидает, что белорусские власти в срочном порядке прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог, заявил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> и Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и пообещал передать запись российским спецслужбам. В кабмине <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Стано отметил, что ЕС предпочитает верить медикам, проводившим анализы Навального, а не информации о телефонном разговоре."Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с народом Белоруссии и удовлетворять его демократические требования. В срочном порядке мы ожидаем, что белорусские власти прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа", - заявил Стано в контексте ответа на вопрос об упомянутом телефонном разговоре о Навальном.
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576930126.html
белоруссия
варшава
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9dc09e4ef888a04d9e73aae3109d7df3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, алексей навальный, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, варшава, берлин (город), в мире

Евросоюз ждет, что белорусские власти в срочном порядке начнут диалог

13:46 08.09.2020
143
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз ожидает, что белорусские власти в срочном порядке прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии и Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Стано отметил, что ЕС предпочитает верить медикам, проводившим анализы Навального, а не информации о телефонном разговоре.
"Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с народом Белоруссии и удовлетворять его демократические требования. В срочном порядке мы ожидаем, что белорусские власти прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа", - заявил Стано в контексте ответа на вопрос об упомянутом телефонном разговоре о Навальном.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:15Протесты в Белоруссии
В Белоруссии надеются, что ПАСЕ не будет способствовать расколу в стране
020005
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВаршаваБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстой призвал членов ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Просто так не уйду". Опубликованы выдержки из интервью Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что за протестами в Белоруссии стоят США
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Минске задержали подростка, писавшего протестные лозунги на асфальте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Белоруссии надеются, что ПАСЕ не будет способствовать расколу в стране
ПАСЕ
Минск не против участие совета Европы в обсуждении реформ в стране
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко обещал разобраться с жесткими задержаниями на протестах
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Комитет ПАСЕ готов приехать в Минск
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Украина откажется от российской вакцины от COVID-19
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске.
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Мария Колесникова
На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния