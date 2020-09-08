https://ria.ru/20200908/biznes-1576928070.html
Первый Форум креативного бизнеса пройдет в Парке Горького в выходные
Представители органов власти, главы компаний и лидеры творческого сообщества встретятся в Парке Горького в Москве для участия в "Российской креативной неделе"... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:53
2020-09-08T12:53
2020-09-08T12:53
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители органов власти, главы компаний и лидеры творческого сообщества встретятся в Парке Горького в Москве для участия в "Российской креативной неделе". Мероприятие будет проходить с 11 по 13 сентября.Программа форума включает семь основных мероприятий, следует из пресс-релиза организаторов. Главным событием станет пленарное заседание на тему "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России". Также состоится выездная гостиная Петербургского международного экономического форума "Креативные индустрии в России: экономика, перспективы, мировой контекст". Ее участники соберутся, чтобы обсудить планы на 2021 год, который объявлен ООН Годом креативной экономики.В рамках форума пройдут панельные дискуссии, экспертные интервью и другие встречи. Полная программа опубликована на сайте <a href="https://creativityweek.ru/">"Российской креативной недели"</a>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представители органов власти, главы компаний и лидеры творческого сообщества встретятся в Парке Горького в Москве для участия в "Российской креативной неделе". Мероприятие будет проходить с 11 по 13 сентября.
Программа форума включает семь основных мероприятий, следует из пресс-релиза организаторов. Главным событием станет пленарное заседание на тему "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России". Также состоится выездная гостиная Петербургского международного экономического форума "Креативные индустрии в России: экономика, перспективы, мировой контекст". Ее участники соберутся, чтобы обсудить планы на 2021 год, который объявлен ООН Годом креативной экономики.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии, экспертные интервью и другие встречи. Полная программа опубликована на сайте "Российской креативной недели"
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