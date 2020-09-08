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Первый Форум креативного бизнеса пройдет в Парке Горького в выходные

Представители органов власти, главы компаний и лидеры творческого сообщества встретятся в Парке Горького в Москве для участия в "Российской креативной неделе"... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:53

2020-09-08T12:53

2020-09-08T12:53

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители органов власти, главы компаний и лидеры творческого сообщества встретятся в Парке Горького в Москве для участия в "Российской креативной неделе". Мероприятие будет проходить с 11 по 13 сентября.Программа форума включает семь основных мероприятий, следует из пресс-релиза организаторов. Главным событием станет пленарное заседание на тему "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России". Также состоится выездная гостиная Петербургского международного экономического форума "Креативные индустрии в России: экономика, перспективы, мировой контекст". Ее участники соберутся, чтобы обсудить планы на 2021 год, который объявлен ООН Годом креативной экономики.В рамках форума пройдут панельные дискуссии, экспертные интервью и другие встречи. Полная программа опубликована на сайте <a href="https://creativityweek.ru/">"Российской креативной недели"</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество