https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576955102.html

Комитет ПАСЕ готов приехать в Минск

Президентский комитет ПАСЕ готов посетить Минск, если его пригласит белорусский парламент, сообщил РИА Новости глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:04

2020-09-08T19:04

2020-09-08T20:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

тини кокс

александр лукашенко

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президентский комитет <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sove" target="_blank">ПАСЕ</a> готов посетить Минск, если его пригласит белорусский парламент, сообщил РИА Новости глава одной из политгрупп ПАСЕ <a href="https://ria.ru/person_Tini_Koks" target="_blank">Тини Кокс</a>.Комментируя РИА Новости итоги прошедшего во вторник заседания политического комитета, на котором выступили представители оппозиции и властей Белоруссии, Кокс рассказал, что "в конце (заседания комитета по политическим вопросам) действительно было объявлено, что президентский комитет ПАСЕ готов посетить Беларусь, если будет получено приглашение от белорусского парламента".Парламентарий также выступил с предложением к властям и оппозиции принять участие в форуме ПАСЕ в ближайшее время. Отвечая на вопрос о будущем этого предложения, нидерландский парламентарий указал, что ".. мое предложение о рассмотрении возможности проведения круглого стола с участием представителей парламента и бывших кандидатов в президенты с помощью ПАСЕ до сих пор ожидает реакции обоих спикеров из Беларуси"."На данном этапе я не услышал как минимум "нет" своему предложению. Теперь я попытаюсь получить ответ "да" с обеих сторон", - добавил он.<a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> формально не входит в ПАСЕ. ПАСЕ 16 сентября 1992 года предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Белоруссия 12 марта 1993 года подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Тихановская</a>. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904499.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html

Лето Господне Господи, этим провокаторам что в Минске надо? Печеньки разбрасывать и про демократию гнусавить? Сгиньте, нечистые. 31

Alex Smolov Гоните в шею 23

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, тини кокс, александр лукашенко, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире