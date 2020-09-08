Лукашенко заявил, что без него "покатится" вся страна
17:38 08.09.2020 (обновлено: 23:49 08.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что если он "рухнет", то за ним покатится и вся система, и вся страна.
Видео опубликовал RT.
Во вторник Лукашенко дал интервью российским телеканалам. Ему задали вопрос, что для него самое главное в жизни после последних событий в стране.
"Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну… Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете - если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы", - ответил Лукашенко.
"Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята-омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом... вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", - добавил белорусский президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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