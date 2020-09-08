https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576949671.html

Лукашенко заявил, что без него "покатится" вся страна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что если он "рухнет", то за ним покатится и вся система, и вся страна. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:38

2020-09-08T17:38

2020-09-08T23:49

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил в интервью российским СМИ, что если он "рухнет", то за ним покатится и вся система, и вся страна.Видео опубликовал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Во вторник Лукашенко дал интервью российским телеканалам. Ему задали вопрос, что для него самое главное в жизни после последних событий в стране."Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята-омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом... вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", - добавил белорусский президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

Руслан Браско Девиз Путина и Лукашенко: «Никто, кроме нас!». 15

Von Stirliz При отсутствии на горизонте сколько-нибудь вменяемой фигуры альтернативного Лидера - точно, покатится. Или кто-то всерьез рассчитывает на лидерские и управленческие таланты женского трио??? 14

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире