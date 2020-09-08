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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576949671.html
Лукашенко заявил, что без него "покатится" вся страна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что если он "рухнет", то за ним покатится и вся система, и вся страна. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:38
2020-09-08T23:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил в интервью российским СМИ, что если он "рухнет", то за ним покатится и вся система, и вся страна.Видео опубликовал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Во вторник Лукашенко дал интервью российским телеканалам. Ему задали вопрос, что для него самое главное в жизни после последних событий в стране."Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята-омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом... вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", - добавил белорусский президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
Девиз Путина и Лукашенко: «Никто, кроме нас!».
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При отсутствии на горизонте сколько-нибудь вменяемой фигуры альтернативного Лидера - точно, покатится. Или кто-то всерьез рассчитывает на лидерские и управленческие таланты женского трио???
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что без него "покатится" вся страна

17:38 08.09.2020 (обновлено: 23:49 08.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что если он "рухнет", то за ним покатится и вся система, и вся страна.
Видео опубликовал RT.
Во вторник Лукашенко дал интервью российским телеканалам. Ему задали вопрос, что для него самое главное в жизни после последних событий в стране.

"Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну… Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете - если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы", - ответил Лукашенко.

"Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята-омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом... вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", - добавил белорусский президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Девиз Путина и Лукашенко: «Никто, кроме нас!».
8 сентября, 17:47
РБРуслан Браско
920004
При отсутствии на горизонте сколько-нибудь вменяемой фигуры альтернативного Лидера - точно, покатится. Или кто-то всерьез рассчитывает на лидерские и управленческие таланты женского трио???
8 сентября, 17:49
Von StirlizVon Stirliz
700016
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