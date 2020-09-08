https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576947475.html

Оппозиционеры Родненков и Кравцов не просили убежища на Украине

Представители координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не просили политического убежища на Украине, заявил во вторник... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:02

2020-09-08T17:02

2020-09-08T17:20

мария колесникова

павел латушко

александр лукашенко

киев

протесты в белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Представители координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не просили политического убежища на Украине, заявил во вторник замглавы министерства внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a>.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт."Для этого нужно их обращение, есть определенные процедуры, например, политическое убежище, статус беженца и т.д., но в данный момент они (Родненков и Кравцов – ред.) не обращались с такими просьбами", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".По его словам, в данный момент эти белорусские оппозиционеры имеют право, как и другие иностранцы, находиться на территории Украины 90 дней. "Если они захотят вернуться на территорию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, то Украина, безусловно, должна их выпустить", - отметил Геращенко.При этом, отвечая на вопрос, где сейчас находятся белорусские оппозиционеры, замглавы МВД отметил, что ведомство не следит за ними. "Они поехали с контрольно-пропускного пункта на границе Белоруссии и Украины в сторону <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Они свободные люди, мы не можем за ними следить. Они могут свободно передвигаться по территории Украины", - добавил замминистра.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939594.html

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576926583.html

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, павел латушко, александр лукашенко, киев, белоруссия, украина, в мире