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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576947475.html
Оппозиционеры Родненков и Кравцов не просили убежища на Украине
Представители координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не просили политического убежища на Украине, заявил во вторник... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:02
2020-09-08T17:20
мария колесникова
павел латушко
александр лукашенко
киев
протесты в белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Представители координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не просили политического убежища на Украине, заявил во вторник замглавы министерства внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a>.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт."Для этого нужно их обращение, есть определенные процедуры, например, политическое убежище, статус беженца и т.д., но в данный момент они (Родненков и Кравцов – ред.) не обращались с такими просьбами", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".По его словам, в данный момент эти белорусские оппозиционеры имеют право, как и другие иностранцы, находиться на территории Украины 90 дней. "Если они захотят вернуться на территорию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, то Украина, безусловно, должна их выпустить", - отметил Геращенко.При этом, отвечая на вопрос, где сейчас находятся белорусские оппозиционеры, замглавы МВД отметил, что ведомство не следит за ними. "Они поехали с контрольно-пропускного пункта на границе Белоруссии и Украины в сторону <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Они свободные люди, мы не можем за ними следить. Они могут свободно передвигаться по территории Украины", - добавил замминистра.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939594.html
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мария колесникова, павел латушко, александр лукашенко, киев, белоруссия, украина, в мире

Оппозиционеры Родненков и Кравцов не просили убежища на Украине

17:02 08.09.2020 (обновлено: 17:20 08.09.2020)
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© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Представители координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не просили политического убежища на Украине, заявил во вторник замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.
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"Для этого нужно их обращение, есть определенные процедуры, например, политическое убежище, статус беженца и т.д., но в данный момент они (Родненков и Кравцов – ред.) не обращались с такими просьбами", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".
По его словам, в данный момент эти белорусские оппозиционеры имеют право, как и другие иностранцы, находиться на территории Украины 90 дней. "Если они захотят вернуться на территорию Белоруссии, то Украина, безусловно, должна их выпустить", - отметил Геращенко.
При этом, отвечая на вопрос, где сейчас находятся белорусские оппозиционеры, замглавы МВД отметил, что ведомство не следит за ними. "Они поехали с контрольно-пропускного пункта на границе Белоруссии и Украины в сторону Киева. Они свободные люди, мы не можем за ними следить. Они могут свободно передвигаться по территории Украины", - добавил замминистра.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоКиевБелоруссияУкраинаВ мире
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