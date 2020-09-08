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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576937958.html
Пресс-секретарь Тихановской: при Лукашенко не может быть реформ
Никаких конституционных реформ и досрочных выборов в Белоруссии при президентстве Александра Лукашенко быть не может, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:42
2020-09-08T14:59
протесты в белоруссии
роман бабаян
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Никаких конституционных реформ и досрочных выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при президентстве <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> быть не может, заявила РИА Новости пресс-секретарь баллотировавшейся на высший государственный пост страны <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a>.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов президента после проведения конституционной реформы, об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого опубликовал во вторник главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>."Никакой конституционной реформы с Лукашенко "у руля" не может быть. Лукашенко должен уйти, он нелегитимен", - сказала Красулина во вторник по телефону.Она заявила, что Лукашенко утратил политическую легитимность в виде поддержки белорусского народа, сейчас такую поддержку имеет Тихановская. "Лукашенко не имеет оснований проводить какие-то реформы, включая конституционную. Он должен уйти - это требование белорусского народа, который высказывает это требование, выходя на акции протеста и другими способами", - подчеркнула пресс-секретарь.По ее словам, сторонники Тихановской настаивают на том, что сначала Лукашенко должен уйти с поста президента Белоруссии, после чего в стране должны быть созданы условия для проведения новых, честных, прозрачных выборов. Красулина добавила, что никто не пойдет на предлагаемую Лукашенко подмену порядка очередности действий. "Никто не пойдет на эту подмену, народ на это не пойдет", - подчеркнула собеседница.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576937118.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576936067.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
при тихановской - тоже) Только слом государства как такового
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роман бабаян, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Тихановской: при Лукашенко не может быть реформ

14:42 08.09.2020 (обновлено: 14:59 08.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастницы протестной акции женщин в Минске
Участницы протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участницы протестной акции женщин в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 сен – РИА Новости. Никаких конституционных реформ и досрочных выборов в Белоруссии при президентстве Александра Лукашенко быть не может, заявила РИА Новости пресс-секретарь баллотировавшейся на высший государственный пост страны Светланы Тихановской Анна Красулина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов президента после проведения конституционной реформы, об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого опубликовал во вторник главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"Никакой конституционной реформы с Лукашенко "у руля" не может быть. Лукашенко должен уйти, он нелегитимен", - сказала Красулина во вторник по телефону.
Она заявила, что Лукашенко утратил политическую легитимность в виде поддержки белорусского народа, сейчас такую поддержку имеет Тихановская. "Лукашенко не имеет оснований проводить какие-то реформы, включая конституционную. Он должен уйти - это требование белорусского народа, который высказывает это требование, выходя на акции протеста и другими способами", - подчеркнула пресс-секретарь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:19
Лукашенко не исключил досрочных выборов после конституционной реформы
По ее словам, сторонники Тихановской настаивают на том, что сначала Лукашенко должен уйти с поста президента Белоруссии, после чего в стране должны быть созданы условия для проведения новых, честных, прозрачных выборов. Красулина добавила, что никто не пойдет на предлагаемую Лукашенко подмену порядка очередности действий. "Никто не пойдет на эту подмену, народ на это не пойдет", - подчеркнула собеседница.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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11711219
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Протесты в БелоруссииРоман БабаянСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
при тихановской - тоже) Только слом государства как такового
8 сентября, 14:42
О Ольга Занкова
700012
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