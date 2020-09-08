https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576925906.html

Представитель Белоруссии в ПАСЕ оценил позицию Евросоюза по санкциям

В Белоруссии сожалеют о позиции ряда стран ЕС, которые уже ввели санкции против страны, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:29

2020-09-08T12:29

2020-09-08T14:12

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сожалеют о позиции ряда стран ЕС, которые уже ввели санкции против страны, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных."Вызывает сожаление позиция отдельных стран ЕС, которые уже ввели национальные ограничительные меры. Санкции - это путь в никуда, как мы уже неоднократно проходили это в истории наших отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений", - сказал Савиных на виртуальном заседании политкома <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Четырнадцатого августа стало известно, что министры иностранных дел стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> единогласно решили ввести санкции против Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире