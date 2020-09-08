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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576925906.html
Представитель Белоруссии в ПАСЕ оценил позицию Евросоюза по санкциям
В Белоруссии сожалеют о позиции ряда стран ЕС, которые уже ввели санкции против страны, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:29
2020-09-08T14:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сожалеют о позиции ряда стран ЕС, которые уже ввели санкции против страны, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных."Вызывает сожаление позиция отдельных стран ЕС, которые уже ввели национальные ограничительные меры. Санкции - это путь в никуда, как мы уже неоднократно проходили это в истории наших отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений", - сказал Савиных на виртуальном заседании политкома <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Четырнадцатого августа стало известно, что министры иностранных дел стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> единогласно решили ввести санкции против Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Представитель Белоруссии в ПАСЕ оценил позицию Евросоюза по санкциям

12:29 08.09.2020 (обновлено: 14:12 08.09.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Белоруссии сожалеют о позиции ряда стран ЕС, которые уже ввели санкции против страны, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных.
"Вызывает сожаление позиция отдельных стран ЕС, которые уже ввели национальные ограничительные меры. Санкции - это путь в никуда, как мы уже неоднократно проходили это в истории наших отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений", - сказал Савиных на виртуальном заседании политкома ПАСЕ.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Четырнадцатого августа стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:24Протесты в Белоруссии
Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
2320006
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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