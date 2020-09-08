https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576924969.html
МИД Белоруссии проинформировал Нидерланды о позиции по посредничеству
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал коллеге из Нидерландов о позиции Минска по вопросу внешнего посредничества в разрешении поствыборной ситуации в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:20
2020-09-08T12:20
2020-09-08T14:13
протесты в белоруссии
стеф блок
владимир макей
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
нидерланды
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> рассказал коллеге из <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> о позиции <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> по вопросу внешнего посредничества в разрешении поствыборной ситуации в стране, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.По ее данным, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с коллегой из Нидерландов <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стефом Блоком</a>. "По просьбе нидерландской стороны Макей проинформировал о поствыборной ситуации в стране и перспективах ее развития, а также о позиции Беларуси относительно посреднических инициатив различных региональных организаций и государств", - отмечается в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797348.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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