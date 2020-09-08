В Белоруссии заявили, что силовики применят силу при новых провокациях
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В случае новых силовых провокаций правоохранительные органы Белоруссии будут вынуждены применять силу, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных.
Депутат выступил сразу после обращения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
"Основной задачей силовых ведомств стало предотвращение разрастания силового сценария конфликта. Мы знаем, что правоохранительные структуры западных стран реагируют в таких ситуациях подобным же образом. Как только протесты приобрели ненасильственный характер, мирный, позиция правоохранителей также изменилась. Однако в случае новых силовых провокаций они будут вынуждены применять силу", - сказал он, выступая на виртуальном заседании политкома ПАСЕ.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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