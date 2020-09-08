Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576923944.html
В Белоруссии заявили, что силовики применят силу при новых провокациях
В случае новых силовых провокаций правоохранительные органы Белоруссии будут вынуждены применять силу, заявил глава комиссии по международным делам нижней... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:10
2020-09-08T12:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613256_0:0:3115:1753_1400x0_80_0_0_a9b2c6a2c047a185300cf7f7aa8548ae.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В случае новых силовых провокаций правоохранительные органы Белоруссии будут вынуждены применять силу, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> Андрей Савиных.Депутат выступил сразу после обращения экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
Правильно! Кто не соблюдает законы, так инадо! И судить, как провокаторов, совсей строгостью!
13
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613256_158:0:2887:2047_1400x0_80_0_0_663f76608d647dd677e915b7c3cf5c4e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В Белоруссии заявили, что силовики применят силу при новых провокациях

12:10 08.09.2020
3359
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСиловики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В случае новых силовых провокаций правоохранительные органы Белоруссии будут вынуждены применять силу, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных.
Депутат выступил сразу после обращения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

"Основной задачей силовых ведомств стало предотвращение разрастания силового сценария конфликта. Мы знаем, что правоохранительные структуры западных стран реагируют в таких ситуациях подобным же образом. Как только протесты приобрели ненасильственный характер, мирный, позиция правоохранителей также изменилась. Однако в случае новых силовых провокаций они будут вынуждены применять силу", - сказал он, выступая на виртуальном заседании политкома ПАСЕ.

Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:24Протесты в Белоруссии
Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 15:09
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
6420104
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Правильно! Кто не соблюдает законы, так инадо! И судить, как провокаторов, совсей строгостью!
8 сентября, 12:11
iivanignat5515
1200001
Рекомендуем
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
Участники акции протеста в Минске
МИД Белоруссии проинформировал Нидерланды о позиции по посредничеству
Дмитрий Кулеба
Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных
Представитель Белоруссии в ПАСЕ прокомментировал итоги выборов
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
МВД Украины опровергло сообщения о задержании белорусских оппозиционеров
Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
В совете оппозиции Белоруссии прокомментировали задержание Колесниковой
Мария Колесникова
Геолокация телефона Колесниковой показывает Минск, сообщил ее адвокат
Светлана Тихановская
Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Адвокат Колесниковой обратилась к белорусским пограничникам
Мария Колесникова
На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии
Украшение новогодней елки
Федерация независимых профсоюзов оценила идею сделать 31 декабря выходным
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от COVID-19
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Кремле ожидают диалога по конституционной реформе в Белоруссии
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал о успехах России в борьбе с "коронавирусным" кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния