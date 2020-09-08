https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576914823.html

Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

Белорусский портал tut.by сообщил о задержании одного из редакторов Галины Уласик по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:49

2020-09-08T10:49

2020-09-08T11:06

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский портал tut.by сообщил о задержании одного из редакторов Галины Уласик по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии."В 9.55 (совпадает с мск) двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/s/tutby_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале tut.by</a>.Издание сообщает, что "силовики" пытались попасть в квартиру Уласик утром. "Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь она не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск", - говорится в сообщении.Позднее портал сообщил, что к Уласик не пускают адвоката, а ее дочь Валерию задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576860919.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908445.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире