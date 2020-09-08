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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576914823.html
Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста
Белорусский портал tut.by сообщил о задержании одного из редакторов Галины Уласик по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:49
2020-09-08T11:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский портал tut.by сообщил о задержании одного из редакторов Галины Уласик по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии."В 9.55 (совпадает с мск) двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/s/tutby_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале tut.by</a>.Издание сообщает, что "силовики" пытались попасть в квартиру Уласик утром. "Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь она не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск", - говорится в сообщении.Позднее портал сообщил, что к Уласик не пускают адвоката, а ее дочь Валерию задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576860919.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

10:49 08.09.2020 (обновлено: 11:06 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Белорусский портал tut.by сообщил о задержании одного из редакторов Галины Уласик по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии.
"В 9.55 (совпадает с мск) двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых", - говорится в сообщении в Telegram-канале tut.by.
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Издание сообщает, что "силовики" пытались попасть в квартиру Уласик утром. "Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь она не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск", - говорится в сообщении.
Позднее портал сообщил, что к Уласик не пускают адвоката, а ее дочь Валерию задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу.
"Как выяснилось, дочь редактора tut.by Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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