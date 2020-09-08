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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576913156.html
Попытка белорусских оппозиционеров покинуть страну попала на видео
Опубликовано видео, на котором член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, а также представители совета Антон Родненков и... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:30
2020-09-08T10:30
протесты в белоруссии
мария колесникова
госпогранкомитет белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Опубликовано видео, на котором член президиума координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Мария Колесникова, а также представители совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекают границу страны.На кадрах видно, как автомобиль, в котором находятся граждане Белоруссии, после проверки документов беспрепятственно проезжает контрольно-пропускной пункт.Ранее <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> заявил, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу. В ведомстве добавили, что автомобиль оппозиционеров создал "угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы".В августе в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц.Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти.
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html
Ну так по плану был майдан и хаус с повышение градуса как первые 3 дня. Теперь же мирные митинги нынешные им даром не нужны. Деньги на ветер плюс погода будет все хуже. Сакральных жертв почти нету. Вообщем мертвое дело...
81
комедианты а не оппозиция...зачем было мутить воду, если не собирались идти до конца? Слабаки
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белоруссия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды.
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мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Попытка белорусских оппозиционеров покинуть страну попала на видео

10:30 08.09.2020
48101
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Опубликовано видео, на котором член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, а также представители совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекают границу страны.
На кадрах видно, как автомобиль, в котором находятся граждане Белоруссии, после проверки документов беспрепятственно проезжает контрольно-пропускной пункт.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу. В ведомстве добавили, что автомобиль оппозиционеров создал "угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы".
В августе в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц.
Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:03Протесты в Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
7198119332
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаГоспогранкомитет БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну так по плану был майдан и хаус с повышение градуса как первые 3 дня. Теперь же мирные митинги нынешные им даром не нужны. Деньги на ветер плюс погода будет все хуже. Сакральных жертв почти нету. Вообщем мертвое дело...
8 сентября, 10:38
ИШИван Широн
6940008
комедианты а не оппозиция...зачем было мутить воду, если не собирались идти до конца? Слабаки
8 сентября, 10:33
О Ольга Занкова
57400411
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