Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину
09:52 08.09.2020 (обновлено: 10:03 08.09.2020)
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Пограничная служба Украины заявила, что член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска страны для прохождения контроля не прибывала, представители совета Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну, они проходят контроль.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции Белоруссии Кравцов и Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости во вторник, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.
"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд на Украину прибыли двое граждан Белоруссии Родненков и Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы… Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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