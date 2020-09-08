Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576911093.html
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину
Пограничная служба Украины заявила, что член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска страны для прохождения... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:52
2020-09-08T10:03
александр лукашенко
киевская область
протесты в белоруссии
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155820/11/1558201130_0:149:3111:1899_1400x0_80_0_0_113e587f14411c596500763f2eaf1fcf.jpg
<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Пограничная служба Украины заявила, что член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска страны для прохождения контроля не прибывала, представители совета Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну, они проходят контроль.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Кравцов и Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости во вторник, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана."В один из украинских пунктов пропуска в пределах <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a> на въезд на Украину прибыли двое граждан Белоруссии Родненков и Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы… Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576910514.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908445.html
Ихнего полку прибыло. Пополнены ряды украинских бандеровцев и русофобов. Как говорится, туда им и дорога.
23
5
киевская область
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155820/11/1558201130_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_38e4347466da9eac922b616530027296.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, киевская область, белоруссия, украина, в мире

Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину

09:52 08.09.2020 (обновлено: 10:03 08.09.2020)
1657
© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Пограничная служба Украины заявила, что член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска страны для прохождения контроля не прибывала, представители совета Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну, они проходят контроль.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции Белоруссии Кравцов и Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости во вторник, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 09:41Протесты в Белоруссии
В КС Белорусской оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась уезжать
"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд на Украину прибыли двое граждан Белоруссии Родненков и Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы… Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:39Протесты в Белоруссии
Соратник Колесниковой прокомментировал ее задержание
0471246
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоКиевская областьБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ихнего полку прибыло. Пополнены ряды украинских бандеровцев и русофобов. Как говорится, туда им и дорога.
8 сентября, 09:55
ppiligrimwl
2100011
Рекомендуем
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Мария Колесникова
Соратник Колесниковой прокомментировал ее задержание
Мария Колесникова
В КС Белорусской оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась уезжать
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
Белорусско-украинская граница
Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали на Украине
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская призвала освободить задержанную в Белоруссии Колесникову
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Россиянину запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Президент США Дональд Трамп
В Крыму дали совет Трампу, как победить на выборах
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от "Северного потока — 2"
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Задержанные белорусские оппозиционеры имеют вид на жительство на Украине
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане
Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом "Беслан"
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Попытка белорусских оппозиционеров покинуть страну попала на видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Симоньян рассказала подробности о большом интервью Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал о успехах России в борьбе с "коронавирусным" кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния