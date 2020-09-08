https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576911093.html

Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину

Пограничная служба Украины заявила, что член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска страны для прохождения... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:52

2020-09-08T09:52

2020-09-08T10:03

александр лукашенко

киевская область

протесты в белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Пограничная служба Украины заявила, что член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска страны для прохождения контроля не прибывала, представители совета Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну, они проходят контроль.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Кравцов и Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости во вторник, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана."В один из украинских пунктов пропуска в пределах <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a> на въезд на Украину прибыли двое граждан Белоруссии Родненков и Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы… Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576910514.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908445.html

piligrimwl Ихнего полку прибыло. Пополнены ряды украинских бандеровцев и русофобов. Как говорится, туда им и дорога. 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, киевская область, белоруссия, украина, в мире