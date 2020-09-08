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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576910514.html
В КС Белорусской оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась уезжать
Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что ему неизвестно о местонахождении члена его президиума Марии Колесниковой и двух сотрудников аппарата КС, РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:41
2020-09-08T09:58
мвд белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
украина
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что ему неизвестно о местонахождении члена его президиума Марии Колесниковой и двух сотрудников аппарата КС, ранее Колесникова не собиралась добровольно уезжать из страны.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать. Представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил РИА Новости во вторник, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана."Координационному Совету до сих пор не известно местонахождение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мы можем подтвердить тот факт, что ранее Мария Колесникова не собиралась добровольно уезжать из Беларуси", - говорится в заявлении КС, опубликованном в его <a href="https://t.me/s/rada_vision" target="_blank" rel="nofollow noopener">telegram-канале</a>.В понедельник координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В минской милиции, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_KGB_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">КГБ Белоруссии</a> недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908445.html
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мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, украина, белоруссия, в мире

В КС Белорусской оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась уезжать

09:41 08.09.2020 (обновлено: 09:58 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что ему неизвестно о местонахождении члена его президиума Марии Колесниковой и двух сотрудников аппарата КС, ранее Колесникова не собиралась добровольно уезжать из страны.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать. Представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил РИА Новости во вторник, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Соратник Колесниковой прокомментировал ее задержание
"Координационному Совету до сих пор не известно местонахождение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мы можем подтвердить тот факт, что ранее Мария Колесникова не собиралась добровольно уезжать из Беларуси", - говорится в заявлении КС, опубликованном в его telegram-канале.
В понедельник координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскУкраинаБелоруссияВ мире
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