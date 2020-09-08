https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907989.html

Адвокат Колесниковой до сих пор не знает о ее местонахождении

Адвокат члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что до сих пор не знает, где... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:21

2020-09-08T08:21

2020-09-08T09:55

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что до сих пор не знает, где находится политик.Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Колесникова и еще двое членов совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>."Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в Генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию",- сказала Казак.Как сказала Казак, распространенная информация о пересечении границы Колесниковой будет проверяться. Родственникам, по словам Казак, также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала",- напомнила она.В понедельник координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В минской милиции, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_KGB_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">КГБ Белоруссии</a> недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907591.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, украина, белоруссия, в мире