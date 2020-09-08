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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907989.html
Адвокат Колесниковой до сих пор не знает о ее местонахождении
Адвокат члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что до сих пор не знает, где... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:21
2020-09-08T09:55
мвд белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
украина
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что до сих пор не знает, где находится политик.Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Колесникова и еще двое членов совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>."Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в Генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию",- сказала Казак.Как сказала Казак, распространенная информация о пересечении границы Колесниковой будет проверяться. Родственникам, по словам Казак, также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала",- напомнила она.В понедельник координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В минской милиции, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_KGB_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">КГБ Белоруссии</a> недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907591.html
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мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, украина, белоруссия, в мире

Адвокат Колесниковой до сих пор не знает о ее местонахождении

08:21 08.09.2020 (обновлено: 09:55 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Адвокат члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что до сих пор не знает, где находится политик.
Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Колесникова и еще двое членов совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной.
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:31
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
"Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в Генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию",- сказала Казак.
Как сказала Казак, распространенная информация о пересечении границы Колесниковой будет проверяться. Родственникам, по словам Казак, также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала",- напомнила она.
В понедельник координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
1170114
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскУкраинаБелоруссияВ мире
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