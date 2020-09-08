https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907591.html

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:54

протесты в белоруссии

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866888_0:225:3210:2031_1400x0_80_0_0_57533a751f27e98a53304393cf1b4c02.jpg

<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости. </strong>Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", — сказал он.Между тем, по данным Агентства теленовостей, входящего в структуру государственной Белтелерадиокомпании, "Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу". "Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", — отмечается в сообщении в Telegram.В понедельник Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html

анатолий лизандер Теперь понятно откуда у белорусских майданщиков ноги растут? 331

Петя Грин Ой, нашлась да еще и живая! Но лукашенко все равно обзовут извергом 301

73

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, украина, в мире