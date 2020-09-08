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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576907591.html
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:00
2020-09-08T08:54
протесты в белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости. </strong>Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", — сказал он.Между тем, по данным Агентства теленовостей, входящего в структуру государственной Белтелерадиокомпании, "Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу". "Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", — отмечается в сообщении в Telegram.В понедельник Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html
Теперь понятно откуда у белорусских майданщиков ноги растут?
331
Ой, нашлась да еще и живая! Но лукашенко все равно обзовут извергом
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белоруссия
украина
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353
60
белоруссия, украина, в мире

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

08:00 08.09.2020 (обновлено: 08:54 08.09.2020)
274063
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", — сказал он.
Между тем, по данным Агентства теленовостей, входящего в структуру государственной Белтелерадиокомпании, "Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу". "Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", — отмечается в сообщении в Telegram.
В понедельник Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:02Протесты в Белоруссии
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
1504451021561
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Протесты в БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Теперь понятно откуда у белорусских майданщиков ноги растут?
8 сентября, 08:06
аланатолий лизандер
2891210029
Ой, нашлась да еще и живая! Но лукашенко все равно обзовут извергом
8 сентября, 08:06
Петя ГринПетя Грин
2581200031
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