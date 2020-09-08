https://ria.ru/20200908/baykal-1576938196.html

Отходы ЦБК и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу – власти

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу, сказал президенту РФ Владимиру Путину во время... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:45

2020-09-08T14:45

2020-09-08T14:46

байкал

иркутская область

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен –</strong> <strong> РИА Новости.</strong> Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу, сказал президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.Ранее сообщалось, что в картах накопителя БЦБК содержится большое количество щелокосодержащих жидкостей. Для снижения их уровня летом 2020 года в городе Байкальске проводились работы по организации локальных очистных сооружений. Это позволило провести первоначальную очистку жидкости из карт и направить ее на дополнительную доочистку в канализационные очистные сооружения."Отходы БЦБК не угрожают Байкалу. Не угрожают ему и сплошные рубки леса", - сказал Кобзев.Он отметил, что правительство региона подписало меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД", связанное с необходимостью охраны прибрежных лесов во время строительства и реконструкции объектов БАМа и Транссиба. Кроме этого, врио главы региона обратился к президенту с просьбой объявить 2021 год Годом Байкала.Байкал — самое глубокое озеро мира, его максимальная глубина достигает 1637 метров. Возраст Байкала около 25 миллионов лет. Озеро содержит более 20% мировых запасов пресной воды. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

https://realty.ria.ru/20200908/putin-1576932267.html

байкал

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байкал, иркутская область, общество