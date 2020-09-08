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Отходы ЦБК и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу – власти
Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу, сказал президенту РФ Владимиру Путину во время... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:45
2020-09-08T14:46
байкал
иркутская область
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен –</strong> <strong> РИА Новости.</strong> Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу, сказал президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.Ранее сообщалось, что в картах накопителя БЦБК содержится большое количество щелокосодержащих жидкостей. Для снижения их уровня летом 2020 года в городе Байкальске проводились работы по организации локальных очистных сооружений. Это позволило провести первоначальную очистку жидкости из карт и направить ее на дополнительную доочистку в канализационные очистные сооружения."Отходы БЦБК не угрожают Байкалу. Не угрожают ему и сплошные рубки леса", - сказал Кобзев.Он отметил, что правительство региона подписало меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД", связанное с необходимостью охраны прибрежных лесов во время строительства и реконструкции объектов БАМа и Транссиба. Кроме этого, врио главы региона обратился к президенту с просьбой объявить 2021 год Годом Байкала.Байкал — самое глубокое озеро мира, его максимальная глубина достигает 1637 метров. Возраст Байкала около 25 миллионов лет. Озеро содержит более 20% мировых запасов пресной воды. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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байкал
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байкал, иркутская область, общество

Отходы ЦБК и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу – власти

14:45 08.09.2020 (обновлено: 14:46 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир СмирновМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Смирнов
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу, сказал президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.
Ранее сообщалось, что в картах накопителя БЦБК содержится большое количество щелокосодержащих жидкостей. Для снижения их уровня летом 2020 года в городе Байкальске проводились работы по организации локальных очистных сооружений. Это позволило провести первоначальную очистку жидкости из карт и направить ее на дополнительную доочистку в канализационные очистные сооружения.
"Отходы БЦБК не угрожают Байкалу. Не угрожают ему и сплошные рубки леса", - сказал Кобзев.
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:38
Путин: надо решать с общественностью вопросы вырубки леса около БАМа
Он отметил, что правительство региона подписало меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД", связанное с необходимостью охраны прибрежных лесов во время строительства и реконструкции объектов БАМа и Транссиба. Кроме этого, врио главы региона обратился к президенту с просьбой объявить 2021 год Годом Байкала.
Байкал — самое глубокое озеро мира, его максимальная глубина достигает 1637 метров. Возраст Байкала около 25 миллионов лет. Озеро содержит более 20% мировых запасов пресной воды. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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