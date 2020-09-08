https://ria.ru/20200908/banksy-1576886059.html
В Сети обсуждают теорию, раскрывающую личность художника Бэнкси
В Сети обсуждают странную фанатскую теорию, выдвинутую в твиттере пользователем с ником Scouserman. В ней автор публикации заявляет, что знаменитый уличный... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T03:52
2020-09-08T03:52
2020-09-08T03:52
выставки
стиль жизни
новости культуры
бэнкси
бристоль (город)
ливерпуль
культура
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В Сети обсуждают странную фанатскую теорию, выдвинутую в твиттере пользователем с ником Scouserman. В ней автор публикации заявляет, что знаменитый уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор неизвестна, — это бывший ведущий детской телепрограммы Art Attack, а также художник и музыкант Нейл Бьюкенен, <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/banksy-art-attack-neil-buchanan-22641291" target="_blank">сообщает</a> Mirror. "Это самое логичное объяснение, которое я когда-либо слышал", — прокомментировал пост CM_Pork. "Мне бы так хотелось, чтобы это было правдой", — заявила reeeeeeeanne; "Я тоже считаю, что все может быть", — присоединился к обсуждению MJSmigg; "Я обожаю Нейла. Поэтому если он и есть Бэнкси, то это оптимально", — уверен Somewhataldente.И хотя многие пользователи поддержали теорию автора публикации, некоторые подвергли ее сомнению. Они указали на то, что Бэнкси родом из Бристоля, а Бьюкенен из Эйнтри (Ливерпуль). Также существует версия, что знаменитые работы создает не один человек, а целая команда. Как бы не спорили пользователи в твиттере, на официальном сайте Нейла Бьюкенена разместили заявление, опровергающее эту фанатскую теорию.На сайте Бьюкенена также говорится, что самоизоляцию, связанную с пандемией коронавируса, он провел с семьей, а теперь готовится к запуску новой коллекции произведений искусства в 2021-м году.
https://ria.ru/20200820/1575953814.html
бристоль (город)
ливерпуль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставки, стиль жизни, новости культуры, бэнкси, бристоль (город), ливерпуль
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
В Сети обсуждают странную фанатскую теорию, выдвинутую в твиттере пользователем с ником Scouserman. В ней автор публикации заявляет, что знаменитый уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор неизвестна, — это бывший ведущий детской телепрограммы Art Attack, а также художник и музыкант Нейл Бьюкенен, сообщает
Mirror.
"Только что слышал слух о том, что Нейл Бьюкенен — и есть Бэнкси. Если это правда, то это самая забавная новость, которую я когда-либо слышал. Он музыкант (с 1976 по 2011 годы Бьюкенен играл в хэви-метал группе Marseille. — Прим.ред.). И, что интересно, в городах, где он выступал, появлялись новые граффити. Это прямо из категории "верю без вопросов", — написал Scouserman.
"Это самое логичное объяснение, которое я когда-либо слышал", — прокомментировал пост CM_Pork. "Мне бы так хотелось, чтобы это было правдой", — заявила reeeeeeeanne; "Я тоже считаю, что все может быть", — присоединился к обсуждению MJSmigg; "Я обожаю Нейла. Поэтому если он и есть Бэнкси, то это оптимально", — уверен Somewhataldente.
И хотя многие пользователи поддержали теорию автора публикации, некоторые подвергли ее сомнению. Они указали на то, что Бэнкси родом из Бристоля, а Бьюкенен из Эйнтри (Ливерпуль). Также существует версия, что знаменитые работы создает не один человек, а целая команда.
Как бы не спорили пользователи в твиттере, на официальном сайте Нейла Бьюкенена разместили заявление, опровергающее эту фанатскую теорию.
"На выходных нас завалили запросами относительно текущей ситуации в социальных сетях. К сожалению, у нас нет возможности ответить на все эти запросы индивидуально, однако мы можем подтвердить: все эти слухи не соответствуют действительности", — говорится в заявлении.
На сайте Бьюкенена также говорится, что самоизоляцию, связанную с пандемией коронавируса, он провел с семьей, а теперь готовится к запуску новой коллекции произведений искусства в 2021-м году.