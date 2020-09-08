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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/avtomat-1576949508.html
Лукашенко назвал появление с автоматом порывом души
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя свое появление с автоматом, заявил, что это был порыв души. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:35
2020-09-08T17:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, комментируя свое появление с автоматом, заявил, что это был порыв души.Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.Двадцать третьего августа в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576943633.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html
порывы колхозной души неисповедимы. трактор, баня, автомат
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал появление с автоматом порывом души

17:35 08.09.2020
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© AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя свое появление с автоматом, заявил, что это был порыв души.
Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.
"Вы знаете, это был порыв души. Это был порыв души. Возможно, если бы я был все-таки менее взведен, я бы этого не сделал. Но этот порыв души показал, что никуда я не уйду и Белоруссию никому не отдам... Я это показал и своим сторонникам, и своим противникам... (Знак) и тем, и другим (внешним и внутренним наблюдателям - ред.)", - сказал Верницкий в эфире "Первого канала", приводя слова Лукашенко.
Двадцать третьего августа в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
31611415
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
порывы колхозной души неисповедимы. трактор, баня, автомат
8 сентября, 17:36
Вадим АнтоновВадим Антонов
310007
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