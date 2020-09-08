Лукашенко назвал появление с автоматом порывом души
© AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
© AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя свое появление с автоматом, заявил, что это был порыв души.
Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.
"Вы знаете, это был порыв души. Это был порыв души. Возможно, если бы я был все-таки менее взведен, я бы этого не сделал. Но этот порыв души показал, что никуда я не уйду и Белоруссию никому не отдам... Я это показал и своим сторонникам, и своим противникам... (Знак) и тем, и другим (внешним и внутренним наблюдателям - ред.)", - сказал Верницкий в эфире "Первого канала", приводя слова Лукашенко.
Двадцать третьего августа в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.