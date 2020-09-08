https://ria.ru/20200908/avstraliya-1576916545.html

В Австралии арестовали нарушителя карантина, совравшего про больного деда

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала мужчину, который нарушил карантин по коронавирусу, соврав об умирающем дедушке, говорится в релизе,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:05

2020-09-08T11:05

2020-09-08T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

виктория (австралия)

сидней

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала мужчину, который нарушил карантин по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a>, соврав об умирающем дедушке, говорится в релизе, опубликованном во вторник на сайте правоохранительных органов.Как сообщается, 4 сентября 30-летний мужчина из штата <a href="http://ria.ru/location_StateofVictoria/" target="_blank" data-auto="true">Виктория</a> прибыл в аэропорт <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднея</a> и был помещен на карантин в гостиницу. Однако на следующее утро он предоставил документ о том, что посещает штат, чтобы "навестить своего смертельно больного дедушку в больнице". На основании документа ему разрешили покинуть гостиницу."После проведенного расследования полиция выяснила, что представленные документы были поддельными. Дальнейшие проверки показали, что дедушка мужчины не находился в больнице", - заявили в правоохранительных органах.Нарушителя удалось задержать 7 сентября в пригороде Сиднея. Ему было предъявлено обвинение в несоблюдении указаний, связанных с мерами по COVID-19, а также в подлоге документов. Он был отпущен под залог. Слушание в суде по его делу назначено на 12 октября. Как отмечается, австралийца вернули в гостиницу для прохождения карантина.По последним данным австралийского минздрава, с начала эпидемии в стране выявлено 26 322 случая заражения COVID-19, 762 человека скончались.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200729/1575095996.html

https://ria.ru/20200905/melburn-1576811480.html

виктория (австралия)

сидней

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, виктория (австралия), сидней, в мире