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https://ria.ru/20200908/avstraliya-1576916545.html
В Австралии арестовали нарушителя карантина, совравшего про больного деда
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала мужчину, который нарушил карантин по коронавирусу, соврав об умирающем дедушке, говорится в релизе,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:05
2020-09-08T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
сидней
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала мужчину, который нарушил карантин по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a>, соврав об умирающем дедушке, говорится в релизе, опубликованном во вторник на сайте правоохранительных органов.Как сообщается, 4 сентября&nbsp; 30-летний мужчина из штата <a href="http://ria.ru/location_StateofVictoria/" target="_blank" data-auto="true">Виктория</a> прибыл в аэропорт <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднея</a> и был помещен на карантин в гостиницу. Однако на следующее утро он предоставил документ о том, что посещает штат, чтобы "навестить своего смертельно больного дедушку в больнице". На основании документа ему разрешили покинуть гостиницу."После проведенного расследования полиция выяснила, что представленные документы были поддельными. Дальнейшие проверки показали, что дедушка мужчины не находился в больнице", - заявили в правоохранительных органах.Нарушителя удалось задержать 7 сентября в пригороде Сиднея. Ему было предъявлено обвинение в несоблюдении указаний, связанных с мерами по COVID-19, а также в подлоге документов. Он был отпущен под залог. Слушание в суде по его делу назначено на 12 октября. Как отмечается, австралийца вернули в гостиницу для прохождения карантина.По последним данным австралийского минздрава, с начала эпидемии в стране выявлено 26 322 случая заражения COVID-19, 762 человека скончались.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200729/1575095996.html
https://ria.ru/20200905/melburn-1576811480.html
виктория (австралия)
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, виктория (австралия), сидней, в мире

В Австралии арестовали нарушителя карантина, совравшего про больного деда

11:05 08.09.2020
298
© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии.
Полиция Австралии. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция Австралии.. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала мужчину, который нарушил карантин по коронавирусу, соврав об умирающем дедушке, говорится в релизе, опубликованном во вторник на сайте правоохранительных органов.
Как сообщается, 4 сентября  30-летний мужчина из штата Виктория прибыл в аэропорт Сиднея и был помещен на карантин в гостиницу. Однако на следующее утро он предоставил документ о том, что посещает штат, чтобы "навестить своего смертельно больного дедушку в больнице". На основании документа ему разрешили покинуть гостиницу.
Сидней - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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"После проведенного расследования полиция выяснила, что представленные документы были поддельными. Дальнейшие проверки показали, что дедушка мужчины не находился в больнице", - заявили в правоохранительных органах.
Нарушителя удалось задержать 7 сентября в пригороде Сиднея. Ему было предъявлено обвинение в несоблюдении указаний, связанных с мерами по COVID-19, а также в подлоге документов. Он был отпущен под залог. Слушание в суде по его делу назначено на 12 октября. Как отмечается, австралийца вернули в гостиницу для прохождения карантина.
По последним данным австралийского минздрава, с начала эпидемии в стране выявлено 26 322 случая заражения COVID-19, 762 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктория (Австралия)СиднейВ мире
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