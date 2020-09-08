Подмосковная акция "Наш лес" продлится до конца сентября
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Подмосковная "Наш лес" продлится до конца сентября
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Для проведения подмосковной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" в муниципалитетах области выделено 750 участков, на которых высадят около 34 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба облправительства.
В свою очередь, на землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 гектара, где появятся около 300 тысяч сосен и елей.
Акция проходит в этом году в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и продлится до конца сентября. В ней могут принять участие жители и волонтеры. По требованиям Роспотребнадзора массовые мероприятия не проводятся, посадки осуществляются небольшими группами с соблюдением правил предосторожности.
В частности, в Воскресенске на территории Виноградовского лесничества до конца сентября появятся 8 тысяч новых сосен – 2-летние саженцы предоставил "Ульянинский лесной питомник". В городском округе Люберцы на 4 гектарах высажено более 14 тысяч сеянцев сосны, а в Богородском городском округе сотрудники Ногинского филиала "Мособллес" посадили около 10 тысяч сеянцев сосны на площади 2,9 гектара.
"Высаживать лес осенью и весной - это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в Подмосковье. Изначально эту акцию мы проводили там, где нужно было закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы. За эти годы акция стала по-настоящему семейной, она объединяет все больше неравнодушных людей. В этом году из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены сократить масштабы, но, тем не менее, каждый желающий может принять в ней участие",- приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.