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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200908/aktsiya-1576941326.html
Подмосковная акция "Наш лес" продлится до конца сентября
Для проведения подмосковной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" в муниципалитетах области выделено 750 участков, на которых высадят около 34 тысяч РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:31
2020-09-08T15:31
новости подмосковья
андрей воробьев
люберцы
московская область (подмосковье)
воскресенск
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Для проведения подмосковной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" в муниципалитетах области выделено 750 участков, на которых высадят около 34 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба облправительства. В свою очередь, на землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 гектара, где появятся около 300 тысяч сосен и елей.Акция проходит в этом году в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и продлится до конца сентября. В ней могут принять участие жители и волонтеры. По требованиям <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> массовые мероприятия не проводятся, посадки осуществляются небольшими группами с соблюдением правил предосторожности. В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank" data-auto="true">Воскресенске</a> на территории Виноградовского лесничества до конца сентября появятся 8 тысяч новых сосен – 2-летние саженцы предоставил "Ульянинский лесной питомник". В городском округе <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцы</a> на 4 гектарах высажено более 14 тысяч сеянцев сосны, а в Богородском городском округе сотрудники Ногинского филиала "Мособллес" посадили около 10 тысяч сеянцев сосны на площади 2,9 гектара."Высаживать лес осенью и весной - это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>. Изначально эту акцию мы проводили там, где нужно было закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы. За эти годы акция стала по-настоящему семейной, она объединяет все больше неравнодушных людей. В этом году из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены сократить масштабы, но, тем не менее, каждый желающий может принять в ней участие",- приводятся в сообщении слова губернатора Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.
https://ria.ru/20190511/1553419742.html
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андрей воробьев, люберцы, московская область (подмосковье), воскресенск

Подмосковная акция "Наш лес" продлится до конца сентября

15:31 08.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской области Подмосковная "Наш лес" продлится до конца сентября
Подмосковная Наш лес продлится до конца сентября - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Для проведения подмосковной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" в муниципалитетах области выделено 750 участков, на которых высадят около 34 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба облправительства.
В свою очередь, на землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 гектара, где появятся около 300 тысяч сосен и елей.
Акция проходит в этом году в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и продлится до конца сентября. В ней могут принять участие жители и волонтеры. По требованиям Роспотребнадзора массовые мероприятия не проводятся, посадки осуществляются небольшими группами с соблюдением правил предосторожности.
В частности, в Воскресенске на территории Виноградовского лесничества до конца сентября появятся 8 тысяч новых сосен – 2-летние саженцы предоставил "Ульянинский лесной питомник". В городском округе Люберцы на 4 гектарах высажено более 14 тысяч сеянцев сосны, а в Богородском городском округе сотрудники Ногинского филиала "Мособллес" посадили около 10 тысяч сеянцев сосны на площади 2,9 гектара.
Эколого-патриотическая акция Лес Победы - РИА Новости, 1920, 11.05.2019
11 мая 2019, 21:56Новости Подмосковья
В Подмосковье в ходе акции "Лес Победы" высадили более миллиона деревьев
"Высаживать лес осенью и весной - это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в Подмосковье. Изначально эту акцию мы проводили там, где нужно было закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы. За эти годы акция стала по-настоящему семейной, она объединяет все больше неравнодушных людей. В этом году из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены сократить масштабы, но, тем не менее, каждый желающий может принять в ней участие",- приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Воскресенск
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