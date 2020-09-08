https://ria.ru/20200908/aktsiya-1576941326.html

Подмосковная акция "Наш лес" продлится до конца сентября

Для проведения подмосковной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" в муниципалитетах области выделено 750 участков, на которых высадят около 34 тысяч РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:31

2020-09-08T15:31

2020-09-08T15:31

новости подмосковья

андрей воробьев

люберцы

московская область (подмосковье)

воскресенск

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Для проведения подмосковной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" в муниципалитетах области выделено 750 участков, на которых высадят около 34 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба облправительства. В свою очередь, на землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 гектара, где появятся около 300 тысяч сосен и елей.Акция проходит в этом году в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и продлится до конца сентября. В ней могут принять участие жители и волонтеры. По требованиям <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> массовые мероприятия не проводятся, посадки осуществляются небольшими группами с соблюдением правил предосторожности. В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank" data-auto="true">Воскресенске</a> на территории Виноградовского лесничества до конца сентября появятся 8 тысяч новых сосен – 2-летние саженцы предоставил "Ульянинский лесной питомник". В городском округе <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцы</a> на 4 гектарах высажено более 14 тысяч сеянцев сосны, а в Богородском городском округе сотрудники Ногинского филиала "Мособллес" посадили около 10 тысяч сеянцев сосны на площади 2,9 гектара."Высаживать лес осенью и весной - это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>. Изначально эту акцию мы проводили там, где нужно было закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы. За эти годы акция стала по-настоящему семейной, она объединяет все больше неравнодушных людей. В этом году из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены сократить масштабы, но, тем не менее, каждый желающий может принять в ней участие",- приводятся в сообщении слова губернатора Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.

https://ria.ru/20190511/1553419742.html

люберцы

московская область (подмосковье)

воскресенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, люберцы, московская область (подмосковье), воскресенск