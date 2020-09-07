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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:05
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вануату
сша
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник у берегов островного государства <a href="http://ria.ru/location_Vanuatu/" target="_blank" data-auto="true">Вануату</a> в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.12 по времени UTC (09.12 мск). Эпицентр располагался в 73 километрах к северо-востоку от столицы страны города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Позднее было зафиксировано еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,7. Оно произошло южнее первого, его эпицентр находился в 65 километрах к северо-востоку от столицы Вануату, очаг также залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20200904/zemletryasenie-1576718489.html
вануату
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вануату, сша, в мире

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2

10:05 07.09.2020 (обновлено: 10:22 07.09.2020)
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© Flickr / PhillipCВануату
Вануату - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Flickr / PhillipC
Вануату. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.12 по времени UTC (09.12 мск). Эпицентр располагался в 73 километрах к северо-востоку от столицы страны города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Позднее было зафиксировано еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,7. Оно произошло южнее первого, его эпицентр находился в 65 километрах к северо-востоку от столицы Вануату, очаг также залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 09:25
Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Японии возросло до 11
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ВануатуСШАВ мире
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