https://ria.ru/20200907/zemletryasenie-1576858416.html

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:05

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вануату

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в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник у берегов островного государства <a href="http://ria.ru/location_Vanuatu/" target="_blank" data-auto="true">Вануату</a> в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.12 по времени UTC (09.12 мск). Эпицентр располагался в 73 километрах к северо-востоку от столицы страны города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Позднее было зафиксировано еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,7. Оно произошло южнее первого, его эпицентр находился в 65 километрах к северо-востоку от столицы Вануату, очаг также залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20200904/zemletryasenie-1576718489.html

вануату

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вануату, сша, в мире